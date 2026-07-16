¿Qué lesión tiene Lamine Yamal? Así luce el panorama del jugador previo al España vs Argentina

Lamine Yamal El jugador español no pudo participar en los entrenamientos de la 'Furia Roja' tras enfrentar molestias físicas luego de su participación en la semifinal ante Francia

Estamos a unos días de que se dispute la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina. Los dos vigentes campeones continentales de Europa y América respectivamente chocan por hacerse del máximo trofeo futbolístico en el partido definitivo de este domingo en Nueva York. Sin embargo, este jueves 16 de julio se dio a conocer que Lamine Yamal estuvo entrenando por separado y con molestias físicas previo al partido. Esto es lo que se sabe y sus posibilidades de estar disponible.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal previo a la final de España vs Argentina?

Medios españoles especializados como Diario As y El Chiringuito constaron que el jugador del FC Barcelona no entrenó al parejo este jueves 16 de julio, junto con Pedro Porro. El atacante del FC Barcelona disputó los noventa minutos del partido semifinal ante Francia, por lo que no había preocupación sobre su estado físico.

Hasta el momento, ni el jugador ni el cuerpo técnico de la Selección de España han dado un reporte oficial sobre los motivos por los que Yamal no pudo hacer el trabajo físico del día de hoy. Sin embargo, múltiples periodistas señalaron que el juvenil recibió un vendaje en el muslo izquierdo.

Esta situación, todavía por confirmar, podría sugerir alguna lesión de desgarro o sobrecargas musculares que suelen ser frecuentes en futbolistas profesionales. Estos podrían ser en la parte de los isquiotibiales, cuádriceps o incluso de los aductores del futbolista. Previo a la Copa del Mundo, Yamal llegó con molestias de sobrecarga por pubalgia, lo que podría significar una recaída.

Jugará Lamine Yamal la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

Ahora, la preocupación es si el joven estrella del Barcelona estará presente en la final de la Copa del Mundo de este domingo 19 de julio en el New York Stadium.

La respuesta aún permanece incierta y todo dependerá tanto de la gravedad de la lesión, así como de la evolución que pueda presentar en los próximos días. Es posible que el descanso de viernes y sábado sea suficiente para poder verlo en el terreno de juego, pero si el jugador no se encuentra al 100% físicamente, el entrenador deba plantearse la posibilidad de suplirlo en el 11 inicial.