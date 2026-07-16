¿Quién es Marc Cucurella, nueva estrella del Real Madrid, y cómo ha hablado del autismo de su hijo?

Marc Cucurella El destacado jugador español ha utilizado su alcance mediático para visibilizar el Autismo, condición del neurodesarrollo con la que su hijo mayor fue diagnosticado.

El ascenso de España a la gran final del Mundial 2026 ha puesto a la selección hispana, y a sus jugadores, en el centro de la atención internacional, siendo Marc Cucurella —lateral del Real Madrid— uno de los rostros destacados durante la justa mundialista, aunque el reconocimiento del futbolista no se limita a su talento, sino que también resalta el trabajo que Cucurella ha realizado para visibilizar el Trastorno de Espectro Autista (TEA) ante prensa deportiva y mediante sus redes sociales.

La tarea que Cucurella emprendió de dar notoriedad al espectro autista no surge de un evento aislado, sino de la experiencia familiar que el futbolista enfrenta después de que el mayor de sus hijos fuera diagnosticado con dicha condición del neurodesarrollo; desde entonces, el español ha sido activo en redes sociales y entrevistas para exponer sus emociones, así como información del trastorno, con el propósito de crear conciencia en la población mundial.

El futbolista español que visibiliza el Trastorno de Espectro Autista: ¿quién es y por qué inició este movimiento?

Nacido en Alella, Barcenola, el 22 de julio de 1998, Marc Cucurella —de 28 años de edad— milita en el destacado Real Madrid, sin embargo, actualmente se encuentra representando a su país en el prestigioso torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como parte de una de las selecciones finalistas; peleará el campeonato contra Argentina el domingo 19 de julio.

Cucurella es uno de los futbolistas más prometedores de la actualidad, con una nutrida trayectoria en equipos ingleses como Brighton & Hove Albion y Chelsea F.C., antes de ser fichado por el Real Madrid este 2026. Bruno Saltor, quien fue entrenador del Chelsea durante un breve periodo del 2023, declaró a medios: “Es una de esas personas que hacen mejores a los demás dentro y fuera del campo”.

El futbolista también ha formado una vida más allá de la cancha al ser pareja de Claudia Rodríguez, con quien tiene tres hijos; el mayor de ellos, Mateo de siete años, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1, lo que ha impulsado a Cucurella a visibilizar esta condición del neurodesarrollo.

“Me hace sufrir, sobretodo cuando lo veo que está mal. Es un tema que me pone sensible”, confesó en una entrevista con Pau Bonet, niño autista y creador de contenido centrado en la divulgación del TEA bajo el usuario @paupautista.

Este intercambio sirvió para que el futbolista pudiera expresar su vivencia como padre y su sentir ante las dificultades que Mateo enfrenta y enfrentará, no obstante, Cucurella reiteró —entre lágrimas— la importancia de difundir el tema y aportar al apoyo a la comunidad autista del mundo a través de la visibilización.

“Para mí es una cosa normal”, dijo en una entrevista deportiva reciente, resaltando el poder que tiene como figura internacional del futbol para “hacer eco” del TEA y, de esta forma, “ayudar a familias” tanto como concientizar a las naciones en la apertura de más escuelas especializadas o centros de apoyo.

¿Qué es el Autismo y cómo puede identificarse su nivel de apoyo?

El Trastorno del Espectro Autista, abreviado TEA, es una amplia gama de condiciones que se caracterizan por complicaciones en las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, dificultad del habla y la comunicación no verbal.

A young autistic boy shared advice with Marc Cucurella on how to make his autistic son, Mateo, happier. Cucurella wrote down every word, broke down in tears, and went on to produce one of the best performances of the World Cup for his son.🥹✨ pic.twitter.com/Tsdlg8pG9C — carter🌚 (@carter8f) July 15, 2026

Para cada persona autista, su condición es distinta, por ello es llamado espectro, pues el autismo representa un conjunto de fortalezas y desafíos diferentes en cada una de las personas que padecen el trastorno; por ejemplo, aunque algunos enfrenten discapacidad intelectual, otros no lo harán, mientras que algunas personas autistas necesitan un apoyo importante en su vida diaria, otras viven de forma totalmente independiente; esta característica es lo que define los grados de apoyo en el autismo:

Nivel 1 de apoyo: Grado con mayor autonomía; las personas autistas en este nivel pueden comunicarse con lenguaje fluido, pero presentan dificultades sociales.

Grado con mayor autonomía; las personas autistas en este nivel pueden comunicarse con lenguaje fluido, pero presentan dificultades sociales. Nivel 2 de apoyo: Mayor desafío de comunicación (verbal y no verbal); presentan notable rigidez de comportamiento, dificultades de interacción social y requieren ayuda para enfrentar cambios o ciertas tareas.

Mayor desafío de comunicación (verbal y no verbal); presentan notable rigidez de comportamiento, dificultades de interacción social y requieren ayuda para enfrentar cambios o ciertas tareas. Nivel 3 de apoyo: Alteraciones graves en la comunicación (no verbal o lenguaje limitado) e interacción social. Necesitan supervisión o asistencia constante para el autocuidado.

La edad, sexo, raza o grupo étnico no son requisitos para el autismo, ya que cualquier persona puede ser diganosticada autista, sin embargo, investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las niñas reciben diagnósticos de autismo cuatro veces menos que los varones, ya que pueden tener una presentación más sutil de los síntomas, menos dificultades sociales, de comunicación y comportamientos repetitivos moderados.

Esto debido a temas de género, ya que al ser educadas bajo un entorno más estricto del comportamiento socialmente aceptado, tienen mayor capacidad de adaptación y menos posibilidades de ser diagnosticadas bajo una valoración mayormente basada en la investigación del autismo masculino.

A pesar de que algunos y algunas especialistas han argumentado cambiar la palabra “trastorno” por “condición”, pues consideran que elimina la connotación ‘negativa’, otras personas aseguran que mantener “trastorno” reafirma la necesidad de apoyos a las personas autistas en la comunidad, ya que el autismo es una condición que dura toda la vida.