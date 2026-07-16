¿Te perdiste el primer gol del Atlante en su regreso a la Liga MX? Repetición de la anotación de Eugenio Pizzuto ante Necaxa

Necaxa vs Atlante El primer gol de Los Potros fue de Pizzuto (FB Atlante)

Doce años después de abandonar la Primera División, el Atlante volvió a celebrar un gol en la Liga MX. La anotación de Eugenio Pizzuto parecía marcar el inicio perfecto para una nueva etapa de los Potros de Hierro en el máximo circuito, pero Necaxa apagó el festejo.

Los Rayos reaccionaron en el tramo final del encuentro, aprovechó dos acciones precedidas por decisiones arbitrales que generaron discusión y consumó una remontada de 2-1 para quedarse con sus primeros tres puntos del Apertura 2026.

Resumen y goles Necaxa vs Atlante

El regreso de los Potros de Hierro estuvo acompañado de una identidad reconocible. El equipo dirigido por Miguel Herrera apostó por una presión intensa sobre la salida del rival y consiguió incomodar durante buena parte del compromiso a los Rayos.

El primer tiempo también estuvo marcado por la intervención del VAR. Una acción que inicialmente fue sancionada con tarjeta amarilla para Daniel Leyva terminó siendo modificada después de la revisión del videoarbitraje, en una de las decisiones más llamativas de la noche.

Después del descanso, el dominio azulgrana se hizo todavía más evidente. El gol de Pizzuto fue la recompensa a un equipo que recuperaba el balón con rapidez y encontraba profundidad por las bandas.

Así fue el primer gol del Atlante en su regreso a la Liga MX

Al minuto 47, Jhojan Julio desbordó por el sector izquierdo, ingresó al área y encontró a Calzadilla cerca del punto penal. Sin espacio para rematar, el mediocampista optó por habilitar a Eugenio Pizzuto, quien apareció de frente al arco para conectar un disparo de media vuelta con la pierna izquierda que terminó en el fondo de la portería.

Los goles del Necaxa ante Atlante

Martín Varini movió sus piezas con el ingreso de futbolistas frescos para recuperar el control del encuentro y poco a poco los Rayos comenzaron a adelantar líneas.

La jugada que modificó el rumbo del encuentro llegó al minuto 78, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Necaxa tras una acción sobre Julián Carranza dentro del área. El propio delantero tomó el balón y al minuto 80 convirtió el empate con un cobro que devolvió la confianza al conjunto hidrocálido.

Tras la anotación, Necaxa se volcó al ataque y cuando el empate parecía definitivo, los Rayos encontraron el segundo gol en tiempo agregado. La anotación provocó de inmediato las protestas de los futbolistas del Atlante por un posible fuera de lugar, lo que obligó a una nueva revisión del VAR.

Después de varios minutos de análisis, el árbitro confirmó la validez de la jugada al 90+6 y el Estadio Victoria estalló con el gol que consumó la remontada de Necaxa por 2-1 con el gol de Misael Pedroza.