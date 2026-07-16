Tim Merlier gana la etapa 12 y suma tres victorias en el Tour; Isaac del Toro sigue séptimo en la general

Tour de Francia, etapa 12. El belga Tim Merlier entra a la meta confirmando su victoria con el brazo en lo alto. (EFE)

El belga Tim Merlier volvió a ganar el sprint y se lleva la etapa 12, la tercera en esta edición del Tour de Francia, luego de un cierre que tuvo una múltiple caída tras recorrer 179.1 kilómetros entre el circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône.

El esloveno Tadej Pogacar se mantiene firme en el liderato e Isaac del Toro, séptimo en la clasificación general a 5’08”. El mexicano se mantuvo dentro del pelotón, atento a los cortes y a las caídas, en una jornada diseñada para los velocistas.

Abandona Fernando Gaviria por fractura de clavícula

A unos 200 metros de la meta sucedió una caída que involucró a varios ciclistas, entre ellos el más afectado fue el colombiano Fernando Gaviria que entró a la meta con el brazo inmovilizado, tras fracturarse la clavícula izquierda, por lo que abandona el Tour.

Tim Merlier Merlier (Wortegem-Petegem), sumó su sexta victoria en el Tour de Francia y triplete en la presente edición, cifra que señaló con los dedos según atravesaba la línea de meta como vencedor en Chalon-sur-Saone.

“Esto es muy impresionante, sí. El año pasado perdí algunas oportunidades, pero esto lo compensa con creces”, comentó.

Merlier tuvo que salvar alguna dificultad antes de afrontar el sprint, como el hecho de perder la conexión con el coche del equipo.

Un Pogacar estratégico

Tadej Pogacar afirmó que la etapa del viernes, con un paso por el Balón de Alsacia, buscará “guardar” fuerzas de cara a las dos duras jornadas del fin de semana.

“En la etapa de mañana hay solo una subida y media hacia el final. Creo que será un día duro para nosotros como equipo, pero el objetivo será sobrevivir lo mejor posible, porque creo que el sábado y el domingo son días más importantes para la general”, señaló el líder de la general.

El esloveno ya reconoció la etapa del sábado, con final en Le Markstein, en los Vosgos y cuatro puertos puntuables. Lo hizo con su compañero mexicano Isaac del Toro, quien este jueves cruzó la meta en el sitio 59.

“Veremos que pasa, pero creo que sería lo mejor guardar fuerzas para las otras dos jornadas”, agregó Pogacar.

La etapa 13 del Tour de Francia se corre este viernes sobre un recorrido de 205.8 kilómetros entre Dole y Belfort. El perfil muestra una jornada de media montaña en la que se ascenderá al Ballon d’Alsace como último puerto antes del descenso hacia la meta.

Clasificación general del Tour De Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 43:04′01″

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +03′36″

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′06″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +04′22″

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +04′35″

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5′08″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +05′45″

9. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +06′34″

10. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +11′49″