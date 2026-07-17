¿Marc Cucurella se retirará de la Selección de España tras la final del Mundial 2026? Esto dijo el jugador del Real Madrid

Marc Cucurella El defensa ha disputado todos los minutos de este torneo con su selección nacional y fue parte del plantel que ganó la Eurocopa e 2024. (CHRISTOPHER TORRES/EFE)

Mientras millones de personas esperan la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el jugador de ‘La Furia Roja’, Marc Cucurella, se ha convertido en uno de los personajes centrales de la conversación para la afición. El defensa lateral ha destacado por su nivel de juego, su particular melena de cabello e incluso por conmover con la historia de su hijo, quien fue diagnosticado con autismo. Ahora, un nuevo rumor ha comenzado sobre su posible retiro del equipo nacional tras concluir la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Marc Cucurella sobre retirarse de la Selección de España?

En esta Copa del Mundo, Cucurella ha sido uno de los pilares del equipo, disputando todos los minutos de todos los partidos del cuadro europeo. Incluso, ya logró dar dos asistencias en el partido de dieciseisavos de final ante Austria, donde los ibéricos se impusieron con marcador de 3-0.

Ahora, múltiples fans están recuperando las palabras que dio el ahora futbolista del Real Madrid previo al inicio del torneo en una entrevista para el canal Movistar Plus Deportes sobre cuál podría ser su futuro tras concluir la Copa del Mundo.

“Si gano el Mundial, le hablo a Luis (De la Fuente) al día siguiente y le digo que no cuente conmigo nunca más, que me retiro de aquí. Creo que con una Eurocopa y con un Mundial no se puede pedir más”, expresó con una sonrisa en el rostro.

😅 Marc, estamos a 90 minutos, pero esperamos que estuvieses de broma...



"Si gano el Mundial, llamo a Luis al día siguiente, le digo que me retiro de la selección"



📺 #InformePlus: Cucu... Cucurella, disponible en el Plan Gratuito de @MovistarPlus.



📎 https://t.co/ZtSgL0vMW7 pic.twitter.com/kF3hHbWvZT — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 17, 2026

Aunque el futbolista no ha refrendado sus palabras ahora que están por disputar el partido definitivo, es posible que se haya tratado de alguna exageración para expresar su alegría en caso de llevarse el máximo trofeo más que una sentencia definitiva por el resultado.

¿Se puede retirar Marc Cucurella de la Selección de España si gana el Mundial 2026?

Sí, aunque el jugador tiene 27 años de edad, es libre de decidir no participar más en las convocatorias de la Selección de España si así lo desea. Esta decisión, aunque poco habitual, tiene precedentes de futbolistas como Phillipp Lahm, Olivier Giroud o Ángel Di María, quienes optaron por el retiro de la Selección tras haber ganado un campeonato.