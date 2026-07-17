¿Quién juega hoy en la Liga MX? Partidos y horarios de la jornada 1 este viernes 17 de julio

Partidos de hoy Liga MX Jornada 1 del torneo Apertura 2026

La actividad del torneo Apertura 2026 continúa este viernes 17 de julio con tres partidos en la Liga MX, incluido el debut del vigente campeón, Cruz Azul, que inicia la defensa de su corona fuera de casa. A continuación, te presentamos los horarios y dónde ver los partidos de hoy.

¿Quién juega hoy en la Liga MX?

El encuentro más atractivo de la jornada tendrá lugar en el Estadio Libertad Financiera, donde Atlético de San Luis recibirá a La Maquina.

Los dirigidos por Joel Huiqui llegan con la responsabilidad de defender el campeonato obtenido en el torneo anterior y lo hará enfrentando a un rival al que históricamente ha dominado.

Cruz Azul únicamente consiguió dos triunfos en sus siete partidos inaugurales más recientes

A la misma hora, León abrirá en casa su participación en el torneo recibiendo a Atlas.

La escuadra esmeralda ha convertido su estadio en un escenario complicado para los rojinegros. Los números respaldan esa condición, ya que León acumula nueve partidos consecutivos sin perder como local frente al conjunto de Jalisco.

La jornada concluirá en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde FC Juárez recibirá a Puebla.

Los camoteros intentarán aprovechar el comienzo del Apertura 2026 para dar un golpe de autoridad desde la primera fecha e irse colocando bien en la tabla general.

Horarios y dónde ver los partidos de hoy viernes 17 de julio de la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2026 ofrecerá la siguiente programación para este viernes:

León vs. Atlas se jugará a las 19:00 horas y la transmisión en vivo va porFOX y FOX One.

Atlético de San Luis vs. Cruz Azul es las 19:00 horas y va por ESPN y Disney+ Premium

La jornada cierra con el FC Juárez vs. Puebla a las 21:00 horas por Azteca 7.