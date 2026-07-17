¿Cuánto va a durar el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026? FIFA descarta que llegue a la media hora

Show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA tendrá un show de medio tiempo para su gran final.

Este domingo 19 de julio se vivirá la ansiada final del Mundial 2026 entre los últimos dos contendientes de pie en el tornero, España y Argentina. Sin embargo, la batalla entre dos reconocidos titanes del futbol no es el único evento que ha producido entusiasmo entre los aficionados y aficionadas internacionales que esperan el verdadero clímax de la competencia, sino también el Show de Medio Tiempo que la FIFA confirmó a inicios de la justa futbolera.

Con una “alineaicón” artística liderada por la Reina del Pop, Madonna, la cantante colombiana y líder musical de los Mundiales, Shakira, y el fenómeno de k-pop en plena gira mundial, BTS, el espectáculo que el organismo tiene preparado ha creado gran expectativa alrededor del mundo: ¿cuál será su duración?, ¿qué otros artistas estarán incluidos?, ¿existirán más sorpresas?

¡Te contamos todo lo que sabemos de la innovadora iniciativa en el torneo más importante de futbol!

Show de Medio Tiempo en la Final del Mundial 2026: lista completa de artistas

La Copa del Mundo 2026 se ha consolidado como la más grande de la historia por número de equipos y partidos, además de que es la primera competencia en ser albergada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México, siendo el suelo estadounidense el territorio final en el que se disputará el último duelo entre la selección de España y el equipo argentino.

Por si esto no fuera suficiente para dejar su huella en la historia de los Mundiales, el torneo presente también será el primero en contar con un show de medio tiempo durante el partido final, con el propósito de animar tanto a la afición presente en el estadio como a los y las televidentes alrededor del mundo.

La presentación estará producida por Global Citizen, mientras que la selección de las y los artistas fue realizada por Chris Martin, vocalista de Coldplay; en cuanto al catálogo del espectáculo, la lista oficial incluye a las siguientes figuras influyentes en la música internacional:

Madonna.

Shakira.

BTS.

Justin Bieber.

Burna Boy.

Gustavo Dudamel (director de orquesta).

El Coro de la PS22.

Coldplay.

¡Y eso no es todo! Al show del partido intermedio del España vs Argentina, se unirán también algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets; en resumen, una verdadera fiesta de celebridades.

Al mismo tiempo, este pionero espectáculo en el torneo mundialista presente también tendrá por objetivo la recaudación de fondos destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, programa destinado a expander el acceso a educación de calidad y fomentar el futbol infantil en diversas regiones del mundo.

¿Cuál será la duración oficial del show de medio tiempo en el Mundial 2026?

De acuerdo con la información que la FIFA proporcionó a las Federaciones de Argentina y España, finalistas del torneo 2026, la duración del espectáculo no alcanzará la media hora acostumbrada en los shows de Medio Tiempo del Super Bowl, sino que tiene una programación limitada de 17 minutos máximo.

Según fue aclarado por el organismo de futbol internacional, únicamente 11 minutos estarán reservados para los números artísticos y musicales, mientras que los 6 minutos restantes se invertirán en la preparación y el desarmado del escenario.

Final Mundial 2026: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el show de medio tiempo del España vs Argentina?

Este espectáculo se realizará en el medio tiempo del partido final del torneo, el cual se llevará a cabo en el New York New Jersey Stadium de Estados Unidos el próximo 19 de julio, donde España buscará mantener el ímpetu mostrado durante la competencia contra la consistente actuación por parte de la selección argentina.

Dado que el encuentro está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, el show de medio tiempo está contemplado casi una hora después, es decir, a las 14:00 horas del domingo, dependiendo del tiempo agregado por el árbitro tras el primer tiempo del partido.

En México, las opciones para seguir la transmisión, son: