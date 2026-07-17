Lucas Herbert asume el liderato en The Open Championship

The Open Championship. Lucas Herbert en una de las calles del campo inglés Royal Birkdale, al norte de Liverpool. (EFE)

El australiano Lucas Herbert hizo historia al igualar, en primera instancia, la ronda más baja en todas las ediciones de los cuatro Majors de golf con una tarjeta de 62 golpes en el segundo recorrido en The Open Championship, eso le permitió ponerse líder en solitario con -8 golpes en el acumulado.

Sin embargo, Herbert no fue el único. Poco más tarde el estadounidense Sam Burns con un golpe sensacional desde el bunker en el hoyo 18, hizo su octavo birdie para igualar a Herbert.

El recorrido de Burns fue libre de bogeys, y con su ronda de 62 dio un enorme salto de 100 posiciones. Ahora empata al sexto sitio con -5 golpes y a tres de distancia de Herbert.

Antes de eso, Herbert (jugador LIV Golf) pudo firmar 61 golpes, pero le pesó la presión y falló un putt de poco más de un metro en el último hoyo del campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

Con todo a su favor y los cámaras preparados en torno al green del 18 para inmortalizar el récord, al australiano se le encogió el brazo y no embocó el último tiro con el que hubiera firmado el par del hoyo, suficiente para consumar la gesta.

Falló un putt para terminar con 61 golpes

“Pensé que iba un poco a la izquierda del hoyo”, dijo. “Pensé que el viento también venía un poco de la izquierda, lo que podría haber influido. Al principio, viró un poco a la izquierda y no volvió a su posición original. No hice un mal putt, simplemente lo fallé”.

El australiano al igual que Burns tuvieron que conformarse con empatar la marca que tenían el sudafricano Branden Grace, el irlandés Shane Lowry y los estadounidenses Rickie Fowler, y Xander Schauffele, este último por partida doble, quienes habían logrado rondas de 62 hoyos en los distintos grandes, salvo en el Masters de Augusta.

The Open Championship. Sam Burns también se sumó a la jornada histórica de Herbert en la segunda ronda del recorrido inglés, con tarjetas de 62 golpes. (Agencia EFE)

En el torneo británico, que este año cumple su 154ª edición, el último que lo hizo fue Grace, en 2017, también en Royal Birkdale, mientras que Lowry y Schauffele fueron los más recientes al lograrlo en el PGA Championship de 2024.

Herbert se estrenó con un par de campo

Herbert, de 30 años y 97 en el ranking mundial, tuvo un estreno discreto el jueves al acabar con el par del campo, pero con sus 62 del viernes saltó 38 posiciones para acomodarse en el primer sitio de la clasificación.

En la segunda jornada sumó seis birdies en los primeros nueve hoyos, con lo que igualó la marca histórica del torneo británico que poseía el inglés Denis Durnian desde 1983.

Herbert, quien ganó el torneo LIV Golf Virginia el pasado 10 de mayo, firmó otros tres birdies, y cuando se encaminaba a ser el mejor de la historia en una ronda, culminó con un bogey después de una mala salida.

Por detrás del australiano se situó en segundo sitio el estadounidense Bryson DeChambeau (también jugador LIV) con -7 impactos, mientras sus connacionales Jackson Suber y Cameron Young comparten el tercer sitio con -6 golpes.

Scheffler y Rahm, firmes a cuatro golpes

Con un segundo recorrido de 68 impactos Scottie Scheffler suma -4 golpes al igual que el español Jon Rahm que firmó un 67, ambos más los favoritos locales Matt Wallace, Alex Fitzpatrick, Tommy Fleetwood y cuatro jugadores más emparan al octavo sitio de la tabla.

The Open Championships - Round 2. Rory McIlroy se localiza a siete golpes del líder después de la segunda ronda en el Royal Birkdale. (ADAM VAUGHAN/EFE)

El bicampeón del Masters 2026, Rory McIlroy se repuso de iniciar con 72 golpes y con un 68 comparte el puesto 39 de la clasificación, a siete golpes del líder

El colombiano Nico Echavarría firmó tarjeta de 67 golpes y trepó hasta el Top 25, luego de una suma de -2 golpes, además es el único latino que sobrevivió al corte, algo que no logró el chileno Joaquín Niemann, quien no pudo recuperarse de un inicio de +6 golpes y con un -2 del viernes sumó +4 y el corte se hizo con +1 golpe.