Cadillac mejora tras primeras pruebas en Bélgica; ¿'Checo’ sumará puntos?

Checo Pérez Checo Pérez busca mejorar en las próximas carreras del Mundial 2026 de F1. (EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez volvió al circuito de Spa-Francorchamps, en donde busca una mejor actuación con Cadillac y espera que Cadillac logre sumar puntos en este Campeonato.

¿En qué lugar quedó ‘Checo’ Pérez tras las prácticas del GP de Bélgica?

De esta forma, el mexicano Sergio Pérez marcó el vigésimo tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno.

Luego de las prácticas, el mexicano declaró que “es genial estar de nuevo” en el circuito de Spa-Francorchamps, pero que “la vuelta se nota muy distinta con esta nueva generación de coches”.

“Es genial estar de nuevo en Spa, pero la vuelta se nota muy distinta con esta nueva generación de coches”, comentó ‘Checo’.

‘Checo’ actualmente cuenta con seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno, por lo que sabe cómo tener solidez durante un Campeonato.

“Tuvimos una jornada sólida hoy, rodando con los distintos compuestos y con distintos niveles de carga de combustible; aunque estuvo interrumpida con las banderas (rojas) en ambas sesiones”, manifestó el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años y que, tras una ausencia, regresó esta temporada a la categoría reina.

Así también, ‘Checo’ explicó cómo fue el rendimiento de su bólido tras esta sesión en Bélgica.

“Aún tenemos trabajo por hacer para conseguir el equilibrio y la distribución de energía adecuados en la vuelta, pero le echaremos un vistazo esta noche con miras a mejorar para la calificación de mañana”, añadió ‘Checo’ este viernes tras marcar el vigésimo crono en la mítica pista de las Árdenas.

En Cadillac ven un mejor rendimiento en el auto de ‘Checo’ Pérez

Por su parte, Nick Chester, ingeniero de la escudería también se mostró entusiasmado por la labor que realizaron tanto ‘Checo’ como Valtteri Bottas, quienes vieron una importante mejoría en el balance de sus monoplazas.

“Tenemos algunas cosas que trabajar durante la noche, principalmente en la altura del auto. También necesitamos lograr que el coche sea un poco más estable en la entrada de las curvas.

Después de eso, todo girará en torno a cómo vamos a gestionar el despliegue de energía: decidir en qué rectas la utilizaremos y en cuáles no".