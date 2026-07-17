¿Cuándo inicia el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil? Esta es la fecha en la que arrancará el nuevo torneo

Liga MX Femenil Anuncian fecha de Apertura 2026. (cuartoscuro)

Ha arrancado la Apertura 2026 para los equipos de futbol varonil. Por otro lado, desde el torneo de Clausura femenil de este año en el que el América salió campeón, no existen noticias sobre una de las ligas de futbol femenil mejor consolidadas desde su concepción hace casi diez años. ¿Cuándo arrancará la Liga MX Femenil?

Larga espera: ¿Cuándo comenzará Liga MX Femenil?

Fanáticos y fanáticas de la Liga MX Femenil comenzaron a preocuparse cuando las páginas oficiales no mostraban información sobre el calendario o siquiera el posible arranque del torneo de Apertura 2026. Era costumbre que esta liga comenzara sus torneos antes que la liga varonil, por lo que la falta de comunicación levantó alarmas.

A esta desesperación se sumó el controvertido posible cambio de formato, parecido al que estaba en uso al inicio de esta liga. Este contempla que los 18 equipos sean divididos en dos grupos. Durante la fase regular, cada equipo sólo disputará uno o dos partidos con aquellos pertenecientes al mismo grupo. A pesar del nuevo formato, espectadores pueden esperar ver algunos de los partidos clásicos más esperados durante la temporada, ya que se rumorea que Chivas, América y Atlas compartan grupo, lo mismo que Rayadas y Tigres.

¿Cómo se verá calendario de Liga MX femenil?

La Liga BBVA anunció junto con la confirmación de la inauguración que presentará el calendario oficial el próximo jueves 23 de julio. Este confirmará el cambio formato y determinará los enfrentamientos que tendrán los equipos que componen la liga rumbo a la final de invierno.