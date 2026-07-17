Selección Mexicana Femenil de lacrosse: ¿Cuándo y a qué hora disputarán la final del Mundial ante Italia?

México vs Italia | La selección mexicana femenil de lacrosse jugará la final del Mundial 2026. (World Lacrosse)

El deporte mexicano continúa llenándonos de orgullo en el mundo. Ahora es la selección mexicana femenil de lacrosse la que ha puesto el nombre del país en lo más alto al clasificarse a la gran final de la División II del Campeonato Mundial de Lacrosse 2026, que se celebra en Breslavia, Polonia, tras mantener un paso perfecto a lo largo del torneo.

#Lacrosse 🥍



¡ESTÁN EN LA FINAL! 🌟



México 🇲🇽 no tuvo problemas para vencer 15-7 a Corea del Sur 🇰🇷 en semifinales del Campeonato Mundial Femenil División II de Breslavia 🇵🇱



🔥 6 anotaciones de Sophia Lima 🇲🇽



👉Jugarán la gran final ante Italia 🇮🇹 el sábado a las 10:00 (MX) https://t.co/Dd4MEbgZis pic.twitter.com/SOOFLVMfUb — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) July 16, 2026

El representativo nacional aseguró su lugar en la disputa por el título luego de vencer con autoridad 15-7 a Corea del Sur en las semifinales.

Con este resultado, México llegó a seis victorias consecutivas en el campeonato, después de una destacada fase de grupos en la que también derrotó a Italia por marcador de 9-6, resultado que le permitió finalizar como líder invicto del Grupo B.

¿Cuándo y a qué hora juega México la final del Mundial de Lacrosse?

La selección mexicana femenil enfrentará nuevamente a Italia en la final este sábado 18 de julio, en un encuentro que se disputará a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) en Breslavia, Polonia. Las italianas buscarán revancha luego de haber caído ante México durante la fase de grupos.

De conquistar el campeonato, México levantaría por primera vez el título de la División II del Mundial Femenil, un logro que consolidaría el crecimiento de este deporte en territorio mexicano y abriría la puerta para competir en categorías de mayor nivel en futuras competencias internacionales.

Así puedes apoyar a las selecciones de Lacrosse nacional

Para quienes deseen apoyar al equipo o conocer más sobre este deporte, la Federación Mexicana de Lacrosse y sus selecciones mantienen una actividad constante en redes sociales, donde comparten resultados, convocatorias, campamentos, visorías y realizan rifas y venta de uniformes para ayudar a financiar sus competencias.

Además de impulsar el desarrollo del lacrosse en México, la federación organiza visorías y campamentos para detectar talento en el país y entre la comunidad mexicoamericana, fortaleciendo el crecimiento de las selecciones tanto varoniles como femeniles.