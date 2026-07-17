Cruz Azul podría regresar al Estadio Azteca a partir de la Jornada 2 del Apertura 2026

¿Vuelve al Estadio Banorte? | Grupo Ollamani busca acuerdo con Cruz Azul para su regreso. (Edgar Negrete Lira)

Cruz Azul podría volver a jugar como local en el ahora Estadio Banorte a partir de la Jornada 2 del Apertura 2026, luego de que algunas fuentes aseguraban que Grupo Ollamani retomaría las negociaciones con la directiva celeste para destrabar el conflicto que había llevado al club a buscar una nueva sede.

De acuerdo con diversos reportes, en las últimas horas ambas partes han mantenido comunicación constante con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita el regreso de La Máquina al Coloso de Santa Úrsula. Aunque las conversaciones aún no están cerradas, las próximas horas podrían clave para definir el futuro del equipo.

Las negociaciones entre el Azteca y La Máquina se estancaron al no llegar a un acuerdo mutuo

El conflicto surgió después de que la administración del Estadio Banorte buscara modificar algunas condiciones del contrato original. Cruz Azul rechazó esos cambios al considerar que no eran favorables y optó por negociar para utilizar el Estadio Ciudad de los Deportes como su nueva casa.

Sin embargo, ese contrato de arrendamiento aún no ha sido firmado, por lo que la posibilidad de permanecer en la Ciudad de México, pero ahora de regreso en el Estadio Banorte, sigue abierta.

La postura firme de Cruz Azul habría provocado que Grupo Ollamani reconsiderara su posición, ya que perder a un inquilino como el conjunto cementero no representaría un buen negocio para la empresa de la familia Azcárraga.

Hasta el momento, aún se contempla que el Cruz Azul juegue en Querétaro como local

Mientras continúan las negociaciones, la Liga MX ya había anunciado que el partido correspondiente a la Jornada 2 frente a Puebla se disputaría en el Estadio Corregidora, debido a que el Estadio Ciudad de los Deportes continúa con trabajos de reacondicionamiento y el estado de su cancha no es el óptimo.

Por ahora, debutarán este viernes en el Apertura 2026, mientras su directiva trabaja para definir de manera definitiva cuál será su casa durante el resto del torneo.