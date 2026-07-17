Mauro Schmid hace suya la etapa 13 del Tour, mientras Isaac del Toro sigue a 5’08” del líder

Tour de Francia, etapa 13. Momento en que el suizo Mauro Schmid intenta deshacerse de la persecución del colombiano Harold Tejada en la etapa 13 del Tour que fue ganada por el europeo. (EFE)

El suizo Mauro Schmid se impuso por un estrecho margen al colombiano Harold Tejada para ganar la etapa 13 del Tour de Francia que se corrió sobre 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort. El británico Tom Pidcock terminó tercero y se colocó entre los cuatro primeros de la clasificación general, reduciendo su ‌diferencia con el líder de la general, Tadej Pogacar.

El tetracampeón Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) se mostró satisfecho de no tener que luchar por la victoria de ​etapa y terminó con el pelotón más de siete minutos después, conservando una ventaja de 3’362 segundos sobre el segundo clasificado, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), en la lucha por el maillot amarillo.

Isaac del Toro a 5′08 y octavo en la clasificación general

Isaac del Toro, compañero de equipo de Pogacar se mantiene a 5’08” del líder, pero ahora desde el octavo sitio de la clasificación general, aún sin nada que temer porque vienen etapas decisivas este fin de semana.

Tom Pidcock, que ocupaba el puesto 10 en la general antes de la etapa, ascendió al cuarto lugar y está ahora a 4’15” de Pogacar. Remco Evenepoel marcha ‌tercero, nueve segundos por delante de Pidcock.

“No me ⁠lo puedo creer. Ha sido una jornada increíblemente dura desde el principio", declaró Schmid (Jayco-AlUla), de 26 años, tras su primera victoria de etapa en el Tour de Francia.

“Todo el equipo estaba motivado ⁠para meterse en la escapada. Lo habíamos intentado varias veces en los últimos días, pero las cosas no habían salido según lo previsto hasta ahora. Me sentí bien desde el principio; fui a toda máquina desde el primer minuto", agregó.

Pidcock, cuyo equipo Pinarello-Q36.5 sigue adelante sin Chris Harper después de que el australiano perdió parte de su pulgar tras una caída durante la etapa 10, se mantuvo en la lucha mientras el grupo de cabeza crecía hasta alcanzar los 57 corredores.

El británico esperó hasta el último ‌kilómetro de la subida para lanzar su ataque y fue el ​primero en alcanzar la cima, pero a 16 km de la meta, fueron ​Schmid y Tejada (XDS-Astana) quienes se escaparon.

Tom Pidcock saltó seis sitios en la clasificación general

El grupo perseguidor, liderado por Pidcock, se encontraba a 18 segundos ‌de los dos fugados al entrar en los ​dos últimos kilómetros, pero no pudieron ​recortar la distancia mientras el colombiano intentaba llegar en solitario a la meta.

No obstante, Schmid respondió con un ataque perfectamente sincronizado que le valió la victoria en un final de foto-finish sobre Tejada, mientras que Pidcock cruzó la ​línea de meta dos segundos más tarde.

La etapa 14 del Tour de Francia 2026 se correrá este sábado sobre una distancia de 155 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein. Día de alta montaña con 3.790 metros de desnivel en el que se pasará por el Grand Ballon, el Ballon d’Alsace y una dura ascensión final al Col du Haag.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 47:18′31″

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +03′36″

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′06″

4. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +4′15″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +04′22″

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +04′35″

7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′44″

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5′08″

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +05′45″

10. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +06′34″