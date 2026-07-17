Kimi Antonelli domina las FP2 y Sergio Pérez en el sitio 20 en el GP de Bélgica

Fórmula1, GP de Bélgica. El Mercedes de Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres en el Spa-Francorchamps. (OLIVIER MATTHYS/EFE)

Kimi Antonelli (Mercedes) dominó la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica en Spa, seguido de Lando Norris y Max Verstappen. Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en el sitio 20, en prueba realizada en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Antonelli registró la vuelta más rápida en 1m45s944 para marcar lo mejor de la FP2, seguido por Lando Norris, de McLaren, a 0s190 de diferencia.

Durante la segunda práctica, Pierre Gasly sufrió un accidente que provocó una bandera roja.

Durante la primera sesión, Antonelli, líder del campeonato, no le fue del todo bien, pero encontró velocidad por la tarde para terminar la jornada en lo más alto.

Max Verstappen se colocó en el tercer sitio

Max Verstappen (Red Bull), el más veloz en el primer ensayo, finalizó tercero, aunque a casi medio segundo del tiempo de Antonelli, con Lewis Hamilton e Isack Hadjar detrás, ya a siete décimas de la cima, mientras que Oscar Piastri fue sexto, a casi un segundo.

Franco Colapinto destacó al marcar un tiempo de 1m47s147 que lo dejó séptimo con el Alpine a526. En contraste, Pierre Gasly terminó el día en el puesto 18 y con un accidente que motivó una bandera roja.

George Russell, lejos de Antonelli

George Russell fue octavo, muy lejos de lo hecho por Antonelli, ya que el británico se ubicó a 1s285 de su compañero de equipo.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, con Leclerc 11° tras perder su mejor giro por exceder los límites de la pista.

El mexicano Sergio Pérez finalizó en el sitio 20, detrás de Valtteri Bottas, con un mejor tiempo personal de 1m49s596.

La práctica libre 3 será este sábado a las 4:30 horas y la clasificación a partir de las 08:00 horas, tiempo del centro de México.