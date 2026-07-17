¿Quién es Slavko Vinčić? El árbitro de la final del Mundial 2026 que fue detenido en 2020 y acusado de narcotráfico

Slavko Vincic Árbitro para la final Argentina vs España (@FIFAcom)

Slavko Vinčić, árbitro que supervisará final entre Argentina y España, tiene una carrera destacada pero también ha sido manchado por la polémica. Te explicamos quién es y qué se puede esperar de su arbitraje este domingo.

¿Quién es el árbitro Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić se ha desempeñado en el arbitraje internacional desde 2010. Pitó las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia y en la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Ha estado en otras ediciones de la Copa del Mundo incluyendo esta, sumando seis partidos como árbitro central.

En el Mundial 2022, tuvo su primer encuentro con la selección argentina, cuando La Albiceleste enfrentó a Arabia Saudita durante la fase de grupos. Fue el único partido de aquella copa que perdió Argentina. También dirigió el partido entre Gales e Inglaterra.

Este Mundial estuvo presente en los partidos Brasil vs Marruecos, Jordania vs Argelia y México vs Ecuador.

Como árbitro, es conocido por su imparcialidad. A lo largo de su carrera en los Mundiales, ha otorgado 15 tarjetas amarillas y una roja.

¿De qué fue acusado Slavko Vinčić en 2020?

El 20 de mayo de 2020, Vinčić se encontraba en un recinto, ubicado ciudad bosnia de Bijeljina, que fue allanado por la policía. Dentro se encontraban 26 hombres y nueve mujeres. El árbitro intentó escapar de la escena pero fue detenido. En el lugar se hallaron 10.000 euros en efectivo, armas y una gran cantidad de cocaína. A Vinčić se le vinculó con una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas y fue encarcelado brevemente.

El esloveno afirmó que únicamente aceptó una invitación a cenar, sin conocimiento de las personas que se encontrarían allí. La UEFA y la Federación Eslovena de Fútbol salieron en su defensa. El árbitro fue declarado inocente por las cortes correspondientes y logró continuar con su carrera.

¿Estará Slavko Vinčić en la final de Argentina vs España?

El 16 de julio, tras mucha especulación de aficionados, fueron anunciados los árbitros que oficiarán el último partido de este Mundial 2026. Lo acompañarán como asistentes sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, y los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf, como cuarto colegiado y árbitro de reserva respectivamente.

El partido Argentina vs España, dos equipos que no se han enfrentado en un mundial desde la fase de grupos de 1966, tendrá lugar en el estadio MetLife que comparten Nueva York y Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio. Comenzará a las 13:00 horas del centro de México.