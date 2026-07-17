La final Mundial

VIEJOS CONOCIDOS. Messi y Yamal se verán las caras en NY.

Los dos mejores llegaron. Los que pusieron a sus jugadores en la mejor versión en el momento exacto y los que no tuvieron miedo a la hora de enfrentar adversidades o rivales supuestamente superiores.

No pudieron jugar la Finalissima por motivos bélicos en el Medio Oriente y ahora aquí están frente a frente, en Nueva Jersey.

Duelo de gigantes

España contra Argentina, la Furia Roja contra la albiceleste. Lionel Messi contra Lamine Yamal, la leyenda contra el heredero, y todo en el escenario más importante del futbol mundial.

Son demasiadas historias por contar, desde una España que comenzó con problemas hasta convertirse ahora en el favorito por la forma en que venció a Francia en la semifinal, hasta las polémicas arbitrales que han acompañado a Argentina, donde supuestamente la han favorecido para llegar a la final.

La fortaleza albiceleste

Entre los argentinos, esas acusaciones los han fortalecido. Se sienten mejor cuando los insultan y cuestionan, cuando no se les da el mérito que ellos dicen haberse ganado en la cancha. Así ha sido en varias ocasiones, no solo en este Mundial, y por eso destaca el coraje y la valentía con la que encaran los minutos de adversidad dentro del terreno de juego.

Obviamente, todo esto va de la mano de la calidad que tienen sus jugadores, una de las mejores a nivel internacional.

Las armas de España

España tiene la mejor defensa del torneo y ya sabe lo que es ganar partidos decisivos, como ocurrió en la Eurocopa. Sus jugadores militan en los equipos más exigentes del continente europeo, por lo que conviven con la presión día tras día.

El mediocampo español ha sido excepcional tanto para recuperar balones como para construir juego, y todavía no hemos visto la mejor versión de Lamine Yamal, una de las grandes figuras que puede marcar diferencia en la final.

La clave estará en lo físico

El aspecto físico va a ser determinante. Habrá que ver quién llega en mejores condiciones a este partido después de una temporada demandante y de un Mundial sumamente complicado en cuanto al desgaste y rendimiento de los jugadores.

Argentina acumula dos tiempos extra y se ha visto obligada a remontar en otros dos encuentros, por lo que podría llegar con mayor desgaste. Sin embargo, en esa selección albiceleste el corazón suele suplir cualquier carencia.

Un cierre a la altura

No veo un claro favorito. Lo que sí tengo claro es que nos vamos a divertir con una gran final, tal como lo ha sido todo este Mundial.

Porque cuando se enfrentan España y Argentina, con Messi y Yamal como símbolos de dos generaciones distintas, el futbol siempre promete emociones. Y esta vez no parece que vaya a ser la excepción.