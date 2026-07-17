Messi por fin habla de la famosa foto bañando a Lamine Yamal

A solo un par de días del encuentro entre España vs. Argentina en la final del Mundial 2026, ha circulado en redes sociales la famosa fotografía en donde se ve a Lionel Messi de 20 años junto a un Lamine Yamal de apenas cinco meses de edad.

Esta serie de imágenes fue tomada en 2007 por el fotógrafo Joan Monfort y formó parte de una campaña benéfica, organizada por la UNICEF y la Fundación FC en Barcelona.

Después de casi 20 años, se enfrentarán por primera vez en una cancha Lamine Yamal y Lionel Messi

En ese momento nadie creyó que 19 años después aquel bebé se convertiría en una de las estrellas más reconocidas del futbol a nivel mundial y que compartiría la cancha, oficialmente por primera vez, con uno de los jugadores más importantes del balompié.

Aunque anteriormente Messi no habría dado declaraciones sobre las imágenes, recientemente, durante su participación en el evento del Fanatics Fest, organizado en Nueva York, el capitán de la albiceleste por fin habló sobre la polémica fotografía.

A pesar de que Lionel Messi se encontraba en compañía de otros deportistas y artistas, fue uno de los más aplaudidos por el público, gracias a su gran popularidad dentro y fuera del césped.

Durante este evento, el capitán de la selección argentina aseguró que “la Roja” es una selección a la que le desea siempre lo mejor; asimismo, explicó que Lamine es un referente mundial a sus 19 años.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la foto con Lamine Yamal?

Cuando llegó el momento de hablar sobre la fotografía, aseveró que esa sesión fue “una locura”, ya que no es fácil poder plasmar un retrato con un pequeño y “después enfrentarlo en una Copa del Mundo”.

Asimismo, Messi le deseó mucha suerte a Lamine Yamal durante el torneo que definirá quién es el mejor equipo de futbol del mundo y advirtió que, si bien es un equipo que tiene grandes jugadores en el terreno de juego, Argentina también cuenta con la estrategia perfecta para poder dar lo mejor en este encuentro final.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

Ambas escuadras se verán las caras para definir al próximo campeón del mundo en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey:

Día: el 19 de julio de 2026

Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión en México: en televisión abierta y de paga.