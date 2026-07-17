¿Cuándo es el cierre de registros en la Liga MX para el Apertura 2026?

liga mx La Liga MX tendrá un espacio amplio para que los equipos puedan continuar con sus contrataciones. (@LigaBBVAMX)

La Liga MX ya comenzó con un triunfo de Necaxa y de Xolos, por lo que continúan los demás partidos y los equipos buscan afinar las últimas piezas antes del cierre de registros.

¿Cuándo cierra la ventana de fichajes en el Apertura 2026?

De esta forma, en el Apertura 2026 algunos equipos ya reforzaron sus plantillas con el objetivo de pelear por el título, pero aún hay conjuntos como América que no se reforzaron lo suficiente para el actual torneo.

Por esta misma vía, todavía hay equipos que no han anunciado incorporaciones y mantienen abiertas sus negociaciones en este mercado de verano, por lo que tendrán que hacerlo antes del cierre de registros.

Así, el cierre de transferencias todavía está activo, pero la fecha límite será el 11 de septiembre para la Liga MX, o sea que los equipos tienen más de un mes para poder reforzar sus plantillas.

¿Cómo se reforzaron los 4 Grandes de la Liga MX para el Apertura 2026?

Algunos equipos como Chivas ya tienen elementos de gran nivel en su plantilla como refuerzos, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo son dos jugadores que destacaron como los fichajes de lujo,

Otro más es Cruz Azul, equipo que sólo decidió ir por Alan Monte, pero trabajan en traer más refuerzos.

América es un caso especial, no anunció fichajes estelares y Santiago Baños dijo hace unos días que buscan a cuatro jugadores nuevos para el plantel.

Pumas tiene a un nuevo entrenador en Esteban Solari, quien firmó con los universitarios tras no renovar contrato con Pachuca y no presentó tampoco refuerzos estelares.

Así, los equipos de la Liga MX tienen hasta septiembre para terminar de reforzar sus plantillas, este periodo se debió debido al Mundial 2026, pero se espera que la ventana se cierre con jugadores espectaculares en los diversos equipos.