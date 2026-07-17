Omar Morales comparte el liderato en el Ottawa Open

Golfista en ascenso. El mexicano Omar Morales está jugando su mejor torneo del PGA Tour Américas en Ottawa, Canadá. (Foto especial)

El mexicano Omar Morales empató el liderato a la mitad del Ottawa Open, torneo del PGA Tour Américas que se está jugando en The Marshes Golf Club de la capital canadiense.

Tras abrir el torneo con un 66 que lo tenía en el cuarto lugar al iniciar el día, Morales tuvo una impecable segunda ronda de 65 el viernes para fijar el rumbo con un total de 131 golpes (-13).

Con idénticos scores de 66 y 65, el estadounidense Danny Fisher le dio alcance al mexicano sobre el final de la tarde.

“Siento que cuando le doy bien al driver, mi juego va a estar en un buen lugar porque voy a tener menos distancia al green”, dijo el jugador de 23 años originario de Puebla. “Aquí hay seis pares-5 y dándole bien al driver es una buena receta para hacer muchos birdies”.

Con una ronda libre de bogeys elte viernes, Morales hizo cinco birdies y un eagle. El jueves había conseguido nueve birdies, aunque también tuvo un doble-bogey y un bogey. Como lo mencionó, ha sacado gran provecho de los seis hoyos par-5, los cuales ha jugado en -9 con siete birdies y un águila.

Graduado de UCLA y disputando su primera temporada completa como profesional, Morales inició este noveno torneo de la temporada del PGA Tour Américas en el puesto 29 de la lista de puntos.

Una eventual victoria este fin de semana podría llevarlo hasta el cuarto lugar, cómodamente entre los Top 10 que al final de la campaña ganarán el ascenso al Korn Ferry Tour para 2027.

“Yo no checo el tablero ni veo mi posición, pero sabía que iba empatado en el liderato hasta el hoyo 18. Aquí no puedes bajar la guardia nunca. Tienes que salir a hacer birdies y jugar buen golf”, dijo sobre su posición en un Tour que cada día exige scores bajos para mantenerse en contienda.

Más latinos en lucha por los primeros sitios

Sumando ya ocho cortes superados en fila, el costarricense Luis Gagne es otro latinoamericano que marcha a buen paso en Ottawa. Este viernes hizo 67 golpes por segundo día consecutivo y empata en el quinto lugar con -10.

El colombiano Esteban Jaramillo y el costarricense Paul Chaplet, empatados en el puesto 13 con -9, y el argentino Mateo Fernández de Oliveira, empatado en la casilla 19 tras una gran segunda ronda de 7-bajo par 65, son los otros latinos en el top 25 entrando el fin de semana.

El corte se fijó en 5-bajo par 139 y fue superado por 74 jugadores que este sábado saldrán a disputar la tercera ronda bastante temprano. Dado el pronóstico de mal tiempo, se jugará en threesomes con salidas por los tees de los hoyos 1 y 10 entre las 6:45 a.m. y las 8:45 a.m. aproximadamente.