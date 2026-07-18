¡De Locura!

Francia - Inglaterra. Jugadores de Inglaterra posan con la medalla del tercer lugar este sábado, luego de enfrentar a Francia en el Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Hard Rock en Miami. (Alberto Boal/EFE)

Inglaterra se llevó el tercer puesto en el Mundial 2026 tras imponerse a Francia por 6-4 en un duelo que dominó al descanso con ventaja de cuatro goles, pero que se complicó en la segunda mitad.

En este encuentro de alta tensión, Kylian Mbappé, titular, superó con un doblete a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los mundiales con un total de 22 y 10 en este Mundial 2026.

Bukayo Saka y Marcus Rashford destrozaron con su velocidad a Francia en el inicio, y cada pase largo de los mediocampistas ingleses fue una ocasión de peligro en el área de Mike Maignan, que transmitió nula confianza.

Un carrusel de cambios tras el descanso cambió la cara de Francia que estuvo a punto de firmar una de las mayores remontadas en la historia del torneo.

Aunque no lo lograron, celebraron que Mbappé superó con un doblete a Messi como máximo goleador de los mundiales con 22 tantos. También le adelantó en la carrera por la Bota de Oro de este torneo, con 10.

Inglaterra despedaza a Francia

Una Inglaterra superior sobre una Francia pasiva abrió el marcador a los tres minutos de encuentro con un disparo desde fuera del área, y en un cuarto de hora Ezri Konsa remató un saque de esquina que supuso el 2-0. Saka, con un doblete, puso el 0 a 4 al descanso.

Los cambios cambiaron el partido. La combinación de Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola en ataque desarboló la defensa inglesa, y los tres tantos se quedaron cortos.

Mbappé, por partida doble, y Barcola, asistido por el del Real Madrid, pusieron el 3 - 4, y solo la falta de efectividad de Olise, que desaprovechó dos claras ocasiones dentro del área para empatar, concedieron a Inglaterra el bronce.

El asedio francés era completo, y cuando parecía que el empate estaba por llegar Saka completó el hat-trick de penalti y puso fin a las esperanzas de prórroga del público, que pedía entre gritos “un gol más” de Francia para alcanzar el tiempo extra.

Goleador histórico en Copas del Mundo. Kylian Mbappé anota dos tantos a Inglaterra y sumó 10 en el Mundial 2026 y 22 en la historia de Copas del Mundo FIFA. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

MBAPPÉ, MÁXIMO GOLEADOR MUNDIALISTA

-Kylian Mbappé anotó un doblete contra Inglaterra en lo que va de Mundial y con 10 goles supera provisionalmente por 2 a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro, y como el máximo goleador en la historia de las copas del mundo, con 22.

-Los goles de Mbappé de 27 años fueron a los minutos 48 y 66, tras asistencias de Michael Olise.

-Mbappé supera los 21 goles anotados por Messi de 39 años que juega el sexto mundial de su carrera, en espera de lo que haga este domingo en el partido de Argentina vs España.

-El delantero francés suma 22 goles en 22 partidos, en tres mundiales. Levantó con Francia el Mundial de 2018 en Rusia.

ESTADÍSTICAS DE MBAPPÉ

-Partidos disputados 8

-Goles anotados 10

- Asistencias 4

- Posición en goleadores 1.º (provisional)

-Promedio goleador 1,25 goles por partido

-Dobletes 3

-Participaciones directas en gol 14 (10 goles, 4 asistencias)

-Minutos disputados Más de 700

-Goles de Francia en los que participó 14

-Récord histórico: Máximo goleador en la historia de los Mundiales

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