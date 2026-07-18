México conquista cinco medallas en la Copa México de Clavados 2026

Copa México de Clavados 2026. Juan Celaya y Osmar Olvera levantan con orgullo su medalla de oro que conquistaron en los sincronizados de trampolín 3m. (Conade)

La selección nacional de clavados conquistó cuatro medallas: una de oro, dos de plata y dos de bronce, durante la segunda jornada de la Copa México de Clavados que se celebra en Zapopan, Jalisco.

En el trampolín sincronizado 3m, los medallistas olímpicos de París 2024, Osmar Olvera y Juan Celaya, se adjudicaron el primer lugar con 408.39 unidades. La dupla de Alemania finalizó en la segunda posición (362.46) y la de Colombia en el tercer sitio (346.29). Los mexicanos Juan Agúndez y David Vázquez concluyeron en el cuarto lugar con 344.88 puntos.

“Bien, contento. Hubo buenos clavados; otros se pueden mejorar, pero al final se logró el objetivo, que era ganar. Estamos felices y sabemos que lo mejor está por venir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó el campeón mundial Osmar Olvera.

El doble medallista olímpico agregó que la justa regional representa el siguiente gran compromiso para la selección nacional.

“Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son el siguiente objetivo y también el principal. Vamos a llegar de la mejor forma, muy emocionados, porque serán los primeros para los dos. Ya hicimos el trabajo; ahora solo queda disfrutar y dejar el nombre de México en lo más alto”.

Chinas dominan la plataforma sincronizada femenil

En la plataforma sincronizada 10ms femenil, Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez obtuvieron la medalla de plata (288.42) por detrás de las chinas Zhixin Qu y Minjie Zhang, (315.78). El podio lo completó la pareja mexicana Suri Cueva y Adriana Torres (284.64).

“Estamos muy contentas. Siempre es un gusto competir en casa, contar con toda la porra mexicana y saber que nuestros amigos y familiares están en las gradas. Es algo increíble y un verdadero honor”, señaló Gabriela Agúndez.

Plata para Randal Willars en plataforma

En la final de plataforma individual 10m varonil, donde el medallista mundial Randal Willars conquistó la medalla de plata al sumar 502.90 puntos. En la misma prueba, Kenny Zamudio finalizó en la tercera posición con 438.20 unidades.

“Estoy contento con el resultado. Sé que todavía puedo hacerlo mucho mejor. Hubo algunos detalles que voy a corregir, pero considero que realicé una buena competencia”, comentó Willars.