Querétaro vs. América EN VIVO: Horario, canal de TV y dónde ver hoy el partido de Liga MX Conoce dónde ver el Querétaro vs. América hoy y a qué hora empieza (Unsplash)

Este sábado el último partido de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX será Querétaro vs. América, por lo que aquí te compartimos los horarios del partido y dónde podrás seguir la transmisión en vivo.

El Club América y el Querétaro FC tendrán su debut este sábado 18 de julio en el torneo Apertura 2026 en el Estadio Corregidora.

¿A qué hora juega América contra Querétaro?

El partido de Querétaro vs. América, que se llevará a cabo el sábado 18 de julio en el Estadio Corregidora, dará inicio de manera puntual a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Este enfrentamiento será pitado por Luis Enrique Santander Aguirre como árbitro central, Abraham de Jesús Quirarte Contreras como cuarto árbitro y árbitros asistentes tendrá a Enedina Caudillo Gómez y Jesús Lorenzo Soto Dávila.

¿Dónde ver Querétaro vs. América EN VIVO?

Podrás seguir la transmisión en vivo del partido Querétaro vs. América a partir de las 21:10 horas en la plataforma de streaming por suscripción de FOX One.

Historial reciente: Los últimos antecedentes entre América y Querétaro

El Club América llega al torneo Apertura 2026 después de quedar en octavo lugar en la liguilla durante el Clausura 2026, tras acumular 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Mientras que el Querétaro FC, a pesar de haber quedado en el puesto 11 con solo 4 victorias, 8 empates y 5 derrotas, busca recuperarse en este Apertura 2026 tras añadir nuevas piezas al equipo.

Por otra parte, en los últimos partidos en donde ambos equipos se han enfrentado, el América ha resultado victorioso, ganando en el Clausura 2026 (2-1), Apertura 2025 (1-0) y Clausura 2025 (1-0).