Monterrey vs. Santos EN VIVO: Horario, qué canal transmite y dónde ver hoy la Liga MX Conoce dónde ver el partido de Monterrey vs. Santos y a qué hora empieza (Unsplash)

Continúa la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX y este sábado se enfrentarán los Rayados de Monterrey y Santos Laguna, por lo que aquí te compartimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo.

Este sábado 18 de julio se llevará a cabo en el Estadio BBVA el partido de Monterrey vs. Santos, en donde ambos equipos buscarán recuperarse tras el pasado torneo Clausura 2026.

¿A qué hora empieza el partido de Monterrey vs. Santos hoy?

El partido de Monterrey vs. Santos, que se llevará a cabo el sábado 18 de julio en el Estadio BBVA, en Nuevo León, dará inicio de manera puntual a las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

Canales de televisión: ¿Dónde ver Monterrey vs. Santos EN VIVO?

Podrás seguir la transmisión en vivo del partido Monterrey vs. Santos a partir de las 19:05 horas en los siguientes canales y plataformas:

Canal 5

TUDN

ViX Premium

¡Hoy juega el Monterrey!👊🏼🔵⚪



🆚 Santos Laguna

🏟️ Estadio BBVA

⌚ 19:05

📺 Canal 5, TUDN y ViX



¡A ganar, Pandilla!🔥 @PoweradeMx pic.twitter.com/Wto7vyz6Mp — Rayados (@Rayados) July 18, 2026

Posibles alineaciones del Monterrey vs. Santos

Los Rayados llegarán al partido de esta noche después de quedar fuera de los cuartos de final en el torneo Clausura 2026, mientras que los laguneros quedaron como el peor equipo en esa misma competición.

Por lo tanto, la posible alineación de Monterrey será la siguiente: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Luca Orellano, Lucas Ocampos, Uroš Đurđević.

A su vez, esta noche la posible alineación de Santos Laguna estará compuesta por Carlos Acevedo, Kevin Picón, Haret Ortega, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Carlos Gruezo, Javier Güémez, Ezequiel Bullaude, Luca Orellano y Lucas di Yorio.