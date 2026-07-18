Guadalajara vs. Toluca EN VIVO: Horario, qué canal transmite y dónde ver hoy la Liga MX Las Chivas y los Diablos Rojos debutarán en el Apertura 2026; conoce dónde y a qué hora ver el partido de la Liga MX (Unsplash)

Este sábado finaliza la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que aquí te compartimos el horario y dónde ver el partido de Guadalajara vs. Toluca en vivo.

Este sábado 18 de julio se llevará a cabo en el Estadio Akron el partido de Guadalajara vs. Toluca, en donde ambos equipos se medirán entre sí.

Horario oficial: ¿A qué hora empieza el partido de Guadalajara vs. Toluca hoy?

El partido de Chivas Guadalajara vs. Toluca, que tendrá lugar este sábado 18 de julio en el recién remodelado Estadio Akron, en Zapopan, dará inicio de manera puntual a las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

Canales de televisión: ¿Dónde ver Guadalajara vs. Toluca EN VIVO?

Si no pudiste asistir al encuentro, podrás ver la transmisión en vivo del partido Guadalajara vs. Toluca a partir de las 19:07 horas únicamente en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Mientras que en Estados Unidos la transmisión será a través de Telemundo, Peacock y Fox Deportes, en el resto del mundo también se podrá ver en ChivasTV.

Historial reciente: Los últimos antecedentes entre Guadalajara y Toluca

Los Chivas Guadalajara, quienes vienen de una buena racha tras el Clausura 2026 donde quedaron en 2do lugar en la tabla general después de acumular 11 victorias, 3 empates y 3 derrotas, buscan continuar con su buen desempeño en este Apertura 2026.

Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca en el torneo pasado terminaron en el quinto lugar, con 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas.

En los últimos partidos en donde ambos equipos se han enfrentado, el Toluca ha resultado victorioso, ganando en el Clausura 2026 (2-0), Apertura 2025 (3-0) y Clausura 2025 (2-1).