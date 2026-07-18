Diablos Rojos amarra la serie ante Pericos de Puebla

VUELO ESCARLATA. Los escarlatas se afianzan en el liderato de la Zona Sur al llegar a 52 triunfos, luego de contener la reacción ofensiva de Puebla. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México extendió su racha de victorias en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) a 12 juegos consecutivos al vencer 4-5 a Pericos de Puebla, en el segundo encuentro de la serie disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Magdalena Mixhuca.

Los escarlatas se afianzan en el liderato de la Zona Sur al llegar a 52 triunfos, luego de contener la reacción ofensiva de Puebla, que logró despertar ante el bullpen capitalino, pero se quedó corto en su intento por igualar la pizarra.

Bauer vuelve a responder en la loma

El pitcher ganador fue el estadounidense Trevor Bauer, quien sumó su tercera apertura desde su regreso a la LMB, tras un año de actividad en el beisbol japonés y en ligas independientes de Estados Unidos.

La carrera de la quiniela llegó para los locales en la segunda entrada gracias a un cuadrangular solitario de Carlos Pérez, quien castigó los lanzamientos del abridor Antonio Santos para adelantar a los capitalinos.

La ofensiva escarlata tomó el control

El encuentro se transformó en un cerrado duelo de pitcheo y la pizarra permaneció inmóvil hasta la quinta entrada, momento en que los bicampeones aprovecharon el desgaste de Santos para ampliar la ventaja.

Franklin Barreto abrió la ofensiva con sencillo al jardín izquierdo, Río Ruiz se embasó por error del lanzador y Juan Gamboa avanzó a los corredores con un toque de sacrificio. Posteriormente, Carlos Sepúlveda conectó un doble productor de dos carreras y, más tarde, Robinson Canó remolcó una más con otro doblete para colocar el marcador 0-4.

Pericos reaccionó ante Trevor Bauer

La novena poblana encontró respuesta en la sexta entrada frente a Trevor Bauer. Sergio Alcántara conectó sencillo, avanzó hasta tercera gracias a una combinación de hit & run con Cristhian Adames y terminó anotando con un imparable de Luis Castro.

La presión continuó en la séptima entrada, todavía con Bauer sobre la loma, cuando Samar Leyva disparó un cuadrangular por el jardín izquierdo que se llevó por delante a David Rodríguez, acercando a los visitantes 3-4 en la pizarra.

Un cierre de alarido en el Harp Helú

Los escarlatas recuperaron oxígeno en la parte baja de la octava. Después de recibir base por bolas intencional, Franklin Barreto se robó la segunda almohadilla y anotó gracias a un sencillo productor de Juan Gamboa, colocando el 3-5 que parecía definitivo.

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Sin embargo, Pericos de Puebla no bajó los brazos. En la apertura de la novena, Michael de la Cruz conectó doblete frente al cerrador japonés Tomohiro Anraku, avanzó a tercera con una rola de Samar Leyva y anotó mediante un imparable de Lorenzo Cedrola, acercando a los visitantes 4-5 con dos outs en la cuenta.

Anraku apagó la amenaza final

El relevo japonés vivió momentos de tensión al otorgar dos bases por bolas consecutivas que llenaron las almohadillas, colocando la carrera del empate a 90 pies del plato.

No obstante, Tomohiro Anraku mantuvo la calma y terminó la amenaza al recetar un emocionante ponche a Miguel Guzmán, bajando el telón de un vibrante segundo juego de la serie y asegurando la victoria número 12 en fila para los Diablos Rojos del México.

Este domingo se disputará el tercer encuentro de la serie a partir de las 14:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú.