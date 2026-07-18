Gerardo Gómez llega como líder a la ronda final del Campeonato Nacional Amateur

Club Campestre de la Ciudad de México. Gerardo Gómez está cerca de lograr su primer campeonato nacional amateur. (FMG)

Gerardo Gómez llega como líder absoluto para el último recorrido del XCVIII Campeonato Nacional Amateur que se juega en el Club Campestre de la Ciudad de México y que tiene como marco el centenario de la Federación Mexicana de Golf.

Gómez firmó una tarjeta de 68 golpes (-3) en la tercera ronda para llegar a un acumulado de 205 golpes (-8). Su resultado le permite tomar una ventaja de tres impactos sobre sus más cercanos perseguidores de cara a la ronda definitiva.

Empatados en la segunda posición, con un total de 208 golpes (-5), se encuentran los mexicanos Vincent Cervantes y Francisco Solorza, quienes mantienen vivas sus aspiraciones al título.

Cervantes registró una ronda de 71 golpes (par), mientras que Solorza entregó una tarjeta de 70 golpes (-1) para mantenerse a solo tres golpes del liderato.

José Antonio Safa firma el score más bajo del sábado

En el cuarto sitio aparece José Antonio Safa, quien protagonizó una destacada remontada al ascender diez posiciones gracias a una brillante ronda de 67 golpes (-4), la mejor del día entre los primeros lugares, para colocarse con un acumulado de 211 golpes (-2).

Con una clasificación muy cerrada y varios jugadores aún con posibilidades matemáticas de quedarse con el título, este domingo se disputará la ronda final, una jornada en la que se conocerá al campeón del XCVIII Campeonato Nacional Amateur presentado por Kapital Grupo Financiero.

Además del prestigioso trofeo, el vencedor obtendrá importantes exenciones internacionales, entre ellas un lugar en el 126th U.S. Amateur Championship y un lugar en la etapa final de clasificación para el 127th U.S. Open Championship.

Todo está listo para un desenlace que promete emociones hasta el último hoyo, en una edición histórica que celebra los 100 años de la Federación Mexicana de Golf.