Sam Burns se ilusiona con el título en The Open Championship

The Open Championships - Ronda 3. El estadounidense Sam Burns durante la tercera ronda en The British Open Golf Championships en Royal Birkdale. (ADAM VAUGHAN/EFE)

El estadounidense Sam Burns se convirtió en el nuevo líder en The Open Championship y saca dos golpes de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, lo que le hace soñar con conquistar el primer torneo grande de su carrera.

Burns se situó con un total de 199 golpes (-10), con dos de ventaja sobre el surcoreano Si Woo Kim y el neozelandés Ryan Fox, quien, como hicieron el estadounidense y el australiano Lucas Herbert en la sesión previa, igualó la ronda más baja en la historia de los Major con 62 golpes (-8) en el campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

En una actuación muy sólida, Burns, de 29 años y 18 en la clasificación mundial, acumuló seis birdies y solo un bogey que le impidió abrir aún más la brecha sobre Kim y Fox.

El golfista de Luisiana se quedó a las puertas hace un mes de ganar su primer grande en el US Open, donde su compatriota Wyndham Clark le arrebató la victoria, por lo que este domingo tendrá la oportunidad de desquitarse.

Herbert, líder a la mitad de la competencia del torneo, perdió empuje y acabó con -7, los mismos que el estadounidense Ryan Gerard.

La jornada vino precedida por la polémica generada sobre la penalización de dos golpes al californiano Bryson DeChambeau en la segunda ronda por pisar la maleza para dar un golpe.

“Decepcionado” y después de amagar con que se retiraba del torneo, DeChambeau salió espoleado para rebatir el castigo sobre el campo.

A pesar del respaldo del público inglés, no hizo su mejor ronda y se quedó a cuatro golpes del líder con un total de 204 (-6).

Scheffler y Rahm se alejan de la victoria

Más lejos se situó el estadounidense Scottie Scheffler, con -4, por lo que tiene difícil repetir título después de una vuelta marcada por su desacierto con el putt, que le dejó un sabor amargo con solo un birdie y un bogey.

También con -4 acabó el español Jon Rahm, después de un comienzo aciago con un doble bogey en el primer hoyo tras enviar la bola fuera de límites con el drive y tener que repetir la salida.

Otro que se alejó de la victoria fue el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, quien volvió a protagonizar una jornada irregular que le impidió meterse en la puja por su séptimo Major y el segundo de esta campaña tras el Masters de Augusta.

McIlroy empezó mal, con dos bogeys en los primeros cuatro hoyos, reaccionó con un birdie y un eagle y cuando parecía que se imponía su mejor versión, volvió a tener otro tropiezo que le alejaba del todo de quienes dirimirán el título.

Al término de la ronda, el norirlandés terció en la controversia del castigo a DeChambeau, contra el que arremetió por hacer “puro teatro” en su reacción al conocer la sanción y pretender “mantener al torneo como rehén” al amagar con que se retiraba.

El colombiano Nico Echavarría, único latinoamericano que queda en el torneo, cerró con un global de -3 tras firmar una tarjeta de -1, con dos birdies y un ‘bogey’.

Un resultado que mantiene a Echavarría con esperanzas de terminar en el Top 20 en su segunda participación en el torneo que organiza el Royal and Ancient Club de St Andrews.