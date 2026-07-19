Final del Mundial 2026 ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia de clausura y la Final del Mundial 2026? Horario y artistas en vivo (Instagram: (@fifa))

La espera ha terminado y el torneo más grande de este domingo 19 de julio de 2026, el Estadio de Nueva York, bajará el telón de la Copa del Mundo con un doble espectáculo sin precedentes: una ceremonia de clausura de primer nivel y la Gran Final que enfrentará a España contra Argentina.

¿A qué hora empieza el show de clausura?

El show de clausura comenzará oficialmente 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido por el campeonato. Para los aficionados en territorio mexicano, la transmisión del show arrancará a las 11:30 AM (tiempo del centro de México).

¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia de clausura?

Los artistas confirmados para el show de clausura de la FIFA incluye una mezcla de leyendas de la música, íconos del pop y celebridades de internet:

Post Malone

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

IShowSpeed

Tom Cruise

¿Quiénes cantarán en el show del medio tiempo?

Por si la ceremonia de clausura fuera poco, la FIFA preparó un segundo evento musical masivo durante el medio tiempo. Heimo Schirgi, director de Operaciones del torneo, detalló que el objetivo es mantener la misma emoción y energía con la que Norteamérica recibió al mundo. Para el medio tiempo de la final, el cartel de superestrellas mundiales está integrado por:

Shakira

Madonna

BTS

Justin Bieber

Burna Boy

Coldplay

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus

¿Dónde puedo sintonizar el show de clausura de la FIFA 2026 en México?

La cobertura televisiva iniciará una hora antes, a las 10:30 horas, y se podrá seguir completamente en vivo a través de distintas opciones en señal abierta, sistemas de paga y plataformas digitales.

Televisión abierta

Azteca 7

Canal 5

Las Estrellas

Plataformas de streaming y canales de paga

ViX

TUDN

¿Cuándo arranca el partido de la gran final entre España y Argentina?

Inmediatamente después de que concluya el espectáculo musical y se desmonte el escenario de la cancha, la pelota rodará para definir al monarca del planeta. El silbatazo inicial de la final está programado para la 1:00 PM (tiempo del centro de México).