Liga MX Jornada 2: calendario completo, horarios y dónde ver EN VIVO

Calendiario Jornada 2 Liga MX Foto: Especial

Con todas las emociones a flor de piel, la Liga MX está a punto de iniciar su segunda ronda de partidos. Esta nueva jornada de encuentros estará distribuida entre el 21 y el 26 de julio. Además, el calendario rompe con el formato tradicional de fin de semana para acomodar los partidos durante la semana, entre ellos el Campeón de Campeones.

Este nuevo formato permitirá que los equipos tengan una semana de preparación entre partido y partido. Por lo que en esta nota te presentamos el calendario de partidos para la Jornada 2 de la Liga MX.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 2 de la Liga MX 2026?

Martes 21 de julio

Cruz Azul vs Puebla | 19:00 horas: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. Toluca vs Pumas | 21:05 horas: FOX One.

Viernes 24 de julio

Tijuana vs León | 21:00 horas: FOX One.

FOX One. Atlante vs América | 21:00 horas: Azteca 7, ESPN, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

Sábado 25 de julio

Guadalajara vs FC Juárez | 17:07 horas: Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video. Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas: ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.

ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium. Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas: FOX One.

Domingo 26 de julio

Necaxa vs Monterrey | 17:00 horas: FOX One.

FOX One. Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas: FOX One.

Los partidos que podrían marcar la jornada

La segunda fecha ofrece varios encuentros que llaman especialmente la atención por el contexto deportivo.

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca, el enfrentamiento entre Atlante y América tras el retorno azulgrana a la Primera División, y el duelo entre Toluca y Pumas destacan entre los compromisos más atractivos del calendario. Además, Pachuca intentará defender el liderato obtenido en la primera jornada frente a Querétaro.