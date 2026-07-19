Liga MX Jornada 2: calendario completo, horarios y dónde ver EN VIVO

Con todas las emociones a flor de piel, la Liga MX está a punto de iniciar su segunda ronda de partidos. Esta nueva jornada de encuentros estará distribuida entre el 21 y el 26 de julio. Además, el calendario rompe con el formato tradicional de fin de semana para acomodar los partidos durante la semana, entre ellos el Campeón de Campeones.
Este nuevo formato permitirá que los equipos tengan una semana de preparación entre partido y partido. Por lo que en esta nota te presentamos el calendario de partidos para la Jornada 2 de la Liga MX.
¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 2 de la Liga MX 2026?
Martes 21 de julio
- Cruz Azul vs Puebla | 19:00 horas: TUDN y ViX Premium.
- Toluca vs Pumas | 21:05 horas: FOX One.
Viernes 24 de julio
- Tijuana vs León | 21:00 horas: FOX One.
- Atlante vs América | 21:00 horas: Azteca 7, ESPN, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.
Sábado 25 de julio
- Guadalajara vs FC Juárez | 17:07 horas: Amazon Prime Video.
- Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas: ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.
- Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas: FOX One.
Domingo 26 de julio
- Necaxa vs Monterrey | 17:00 horas: FOX One.
- Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas: FOX One.
Los partidos que podrían marcar la jornada
La segunda fecha ofrece varios encuentros que llaman especialmente la atención por el contexto deportivo.
El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca, el enfrentamiento entre Atlante y América tras el retorno azulgrana a la Primera División, y el duelo entre Toluca y Pumas destacan entre los compromisos más atractivos del calendario. Además, Pachuca intentará defender el liderato obtenido en la primera jornada frente a Querétaro.
¡Adiós a la #J1! 👋— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026
El #AP26 ya empezó y ya dejó los primeros #Resultados. 👌
Si no vieron alguno, aquí se los tengo. El #JuegoConMásSabor fue la remontada del campeón @CruzAzul en San Luis. 🚂#OficialmenteInseparables#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/YfSOrDn7ks