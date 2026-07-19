Ceremonia de Clausura de la Final del Mundial 2026 ¿Dónde ver EN VIVO la Final del Mundial 2026 y la Ceremonia de Clausura? Canales de transmisión en México (Instagram: (@fifa))

La mesa está puesta para el partido más importante del planeta. Este domingo 19 de julio de 2026, el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey define al nuevo campeón del mundo en un choque de titanes entre España y Argentina. La actividad arranca temprano con el evento oficial de clausura, seguido de inmediato por los 90 minutos más intensos del año futbolístico.

El show de clausura: Un elenco internacional para despedir el torneo

El espectáculo comenzará formalmente a las 11:30 de la mañana (tiempo del centro de México) y contará con la participación de figuras globales de la música y el entretenimiento como Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed y Tom Cruise.

¿En qué canales de televisión y plataformas se transmite EN VIVO?

La cobertura para el cierre de la Copa del Mundo contará con un despliegue masivo en México, estando disponible tanto en televisión abierta como en sistemas de paga y streaming para que no te pierdas ni un segundo del previo y del partido:

Televisión Abierta

TV Azteca

Canal 5

Las Estrellas

Televisión de Paga

TUDN

Streaming

ViX

El silbatazo inicial del partido entre la Furia Roja y la Albiceleste está programado formalmente a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México).