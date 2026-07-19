FIFA Fan Festival ¿Pantalla gigante y paraguas? Así estará el clima en el Zócalo para la Final del Mundial 2026 (Cuartoscuro)

Este domingo 19 de julio de 2026, en el epicentro de la pasión futbolística en la capital con el cierre del FIFA Fan Festival del Zócalo, espacio habilitado para disfrutar completamente en vivo de la Gran Final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina. Con una pantalla gigante de alta definición, espectáculos previos y un aforo limitado a 55 mil personas, miles de chilangos se darán cita en el Centro Histórico.

Sin embargo, tratándose de pleno julio, la gran interrogante para todos los asistentes que planean vivir el partido al aire libre es el pronóstico del tiempo, especialmente ante la presencia de fenómenos meteorológicos de consideración en el país.

¿Qué fenómenos meteorológicos amenazan el clima de este domingo?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el territorio mexicano se encuentra actualmente bajo los efectos de múltiples sistemas de consideración. El principal de ellos es el monzón mexicano, un fenómeno caracterizado por el choque de vientos cálidos y húmedos provenientes del Atlántico, el Pacífico y los golfos de México y California, el cual suele provocar tormentas torrenciales pero de corta duración.

A este sistema se le suman canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el avance de la onda tropical número 19, la cual interactúa con una zona de inestabilidad con alto potencial de convertirse en ciclón tropical. En conjunto, estos fenómenos mantendrán la probabilidad de chubascos y tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo en gran parte del país. De hecho, para toda la temporada 2026, la Conagua tiene prevista una actividad intensa de entre 29 y 36 ciclones tropicales en ambos océanos, de los cuales hasta 18 podrían alcanzar la categoría de huracán.

¿Habrá lluvias en el Zócalo durante la Final?

Para la Ciudad de México, el panorama meteorológico exigirá tomar precauciones. La Conagua informó que para este domingo se prevén intervalos de chubascos en la capital del país. Además de las precipitaciones, los asistentes al Zócalo deberán lidiar con vientos sostenidos de 10 km/h, pero con rachas intensas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, lo que refrescará el ambiente de manera súbita.

Aunque las lluvias veraniegas de la CDMX suelen concentrarse por la tarde y noche, la presencia de estos sistemas invernales y de baja presión incrementa la probabilidad de que el cielo se cierre y caiga agua en cualquier momento del evento.

Recomendaciones y medidas de seguridad para los asistentes al Fan Fest

Debido al pronóstico de chubascos y a las fuertes rachas de viento que se esperan en la alcaldía Cuauhtémoc, la recomendación primordial para todos los que acudan a apoyar a su selección favorita es ir bien preparados. Es indispensable salir de casa con paraguas, chamarra e impermeable para evitar sorpresas durante los 90 minutos de juego o ante un posible alargue.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y de las autoridades viales en caso de que las rachas de viento o la caída de agua obliguen a modificar las condiciones de acceso en las inmediaciones del Centro Histórico.