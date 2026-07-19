Show de medio tiempo de la Final Mundial 2026 Final Mundial 2026: Así fue el show de Medio Tiempo en imágenes (EFE)

El medio tiempo en la Gran Final del Mundial 2026 entre España y Argentina no fue un intermedio cualquiera. Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA apostó por implementar un espectáculo musical al estilo del Super Bowl en pleno terreno de juego, transformando el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un escenario de nivel global durante 11 minutos intensos.

¿Quiénes se presentaron en el escenario del MetLife Stadium?

El montaje relámpago en el centro del campo contó con una alineación diversa que reunió distintos géneros musicales. Con la curaduría y producción musical a cargo de Chris Martin, el show abrió con la energía de Justin Bieber, seguido por un recorrido pop a cargo de figuras icónicas como Madonna y Shakira, culminando con la presentación del fenómeno global del K-pop, BTS.

La leyenda musical, Madonna, iluminó el escenario

Madonna Madonna abre el show de medio tiempo del Mundial 2026 con un mashup de sus hits, "Music" y "Danceteria" (WILL OLIVER/EFE)

Madonna y Ronaldinho Madonna en el show de medio tiempo, junto al exfutbolista Ronaldinho (EFE)

Justin Bieber durante su presentación en el medio tiempo

Justin Bieber Justin Bieber se presentó en el show de medio tiempo de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva York (EFE)

Justin Bieber Justin Bieber se presentó en el show de medio tiempo de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva York (SHAWN THEW/EFE)

BTS desató la euforia sobre la cancha

BTS BTS interpreta su éxito, "Dynamite" para la final de La Copa Mundial 2026 (EFE)

BTS BTS en La Final de La Copa Mundial 2026 (EFE)

Shakira durante su presentación junto a Dai Dai

Shakira Shakira interpreta su éxito, "Dai Dai" para el cierre de La Copa Mundial 2026 (Omar Alonso/EFE)

Las luces del estadio se atenuaron para dar paso a un despliegue técnico, efectos visuales y la participación de figuras de talla internacional que hicieron vibrar a más de 80 mil aficionados presentes en las tribunas y a millones de espectadores alrededor del mundo.

A pesar de la logística que implicaba montar y desmontar la estructura sin dañar el césped para el segundo tiempo del encuentro, la producción logró mantenerse dentro del margen de tiempo permitido por la FIFA, cerrando una velada sin precedentes en la historia de las finales mundiales.