Final Mundial 2026: Así fue el show de Medio Tiempo en imágenes

El medio tiempo en la Gran Final del Mundial 2026 entre España y Argentina no fue un intermedio cualquiera. Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA apostó por implementar un espectáculo musical al estilo del Super Bowl en pleno terreno de juego, transformando el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un escenario de nivel global durante 11 minutos intensos.
¿Quiénes se presentaron en el escenario del MetLife Stadium?
El montaje relámpago en el centro del campo contó con una alineación diversa que reunió distintos géneros musicales. Con la curaduría y producción musical a cargo de Chris Martin, el show abrió con la energía de Justin Bieber, seguido por un recorrido pop a cargo de figuras icónicas como Madonna y Shakira, culminando con la presentación del fenómeno global del K-pop, BTS.
La leyenda musical, Madonna, iluminó el escenario
Justin Bieber durante su presentación en el medio tiempo
BTS desató la euforia sobre la cancha
Shakira durante su presentación junto a Dai Dai
Las luces del estadio se atenuaron para dar paso a un despliegue técnico, efectos visuales y la participación de figuras de talla internacional que hicieron vibrar a más de 80 mil aficionados presentes en las tribunas y a millones de espectadores alrededor del mundo.
A pesar de la logística que implicaba montar y desmontar la estructura sin dañar el césped para el segundo tiempo del encuentro, la producción logró mantenerse dentro del margen de tiempo permitido por la FIFA, cerrando una velada sin precedentes en la historia de las finales mundiales.