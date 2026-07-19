¡Que viva España!

CAMPEONES. Otra Copa para los ibéricos. (RONALD WITTEK/EFE)

Un dominio constante que encontró recompensa

España se proclamó campeona del mundo por segunda ocasión en su historia tras imponerse por la mínima diferencia a Argentina en una intensa final disputada en East Rutherford, Estados Unidos, escenario donde el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró personalidad, control y paciencia para alcanzar la gloria.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro español asumió el protagonismo del encuentro. Con una mayor posesión de balón y una constante búsqueda del arco rival, La Roja logró someter por largos lapsos a la vigente campeona del mundo, aunque durante los 90 minutos reglamentarios careció de la contundencia necesaria para reflejar su superioridad en el marcador.

Argentina resistió gracias a su orden defensivo y a la entrega de sus futbolistas, pero el partido comenzó a inclinarse definitivamente cuando Enzo Fernández vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a la Albiceleste con diez hombres para afrontar toda la prórroga.

Ferran Torres escribió la historia

Con un hombre más sobre el césped, España intensificó la presión en busca del tanto que evitara una definición por penales. La recompensa llegó en el minuto 106, cuando una brillante acción colectiva rompió el equilibrio del encuentro.

La jugada nació por la banda derecha con un preciso servicio de Pedro Porro, que encontró en el área a Nico Williams. El extremo español prolongó el balón de cabeza hacia el centro, donde apareció Ferran Torres para definir y enviar el esférico al fondo de las redes, desatando la euforia de miles de aficionados españoles presentes en el estadio.

El gol resultó definitivo. En los minutos restantes, España administró la ventaja con inteligencia y no permitió una reacción de una Argentina que, pese al esfuerzo, acusó el desgaste físico y la inferioridad numérica.

Segundo título mundial para una generación de oro

El triunfo representa un nuevo capítulo dorado para el futbol español. Después de la histórica conquista en Sudáfrica 2010, España vuelve a coronarse en la máxima cita internacional, consolidando el proyecto encabezado por Luis de la Fuente y una generación que combina juventud, talento y carácter competitivo.

Con figuras como Nico Williams, Pedro Porro y el héroe de la final, Ferran Torres, la selección española selló una campaña inolvidable y levantó el trofeo más importante del futbol mundial, culminando con una actuación que tuvo su recompensa en una noche épica que quedará grabada para siempre en la memoria del deporte español.

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