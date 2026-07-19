Antonelli recupera el paso ganador y amplía su ventaja en la Fórmula 1

REGRESO. Antonelli a la cabeza. El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador en la última carrera disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Andrea Kimi Antonelli volvió a imponer condiciones en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Bélgica, décima fecha del campeonato, disputada en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

El joven piloto italiano de Mercedes firmó una actuación sólida para conseguir su sexta victoria del año, resultado que además le permitió fortalecer su liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Antonelli se consolida en la cima

Con el triunfo en Bélgica, Antonelli alcanzó 204 puntos y amplió su margen al frente de la clasificación general, favorecido también por el abandono de su compañero de equipo, George Russell.

La segunda posición del campeonato ahora pertenece al británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien terminó cuarto en Spa y llegó a 159 unidades, dos más que Russell, que cayó al tercer puesto con 157.

Detrás del vencedor finalizaron el monegasco Charles Leclerc, reciente ganador en Silverstone, y el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón mundial con Red Bull, quienes completaron el podio.

Fin de semana complicado para los hispanohablantes

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) tuvieron una carrera cuesta arriba tras las penalizaciones recibidas por cambios de componentes en sus monoplazas. Luego de arrancar desde los lugares 22 y 19, concluyeron en las posiciones 19 y 16, respectivamente, fuera de la zona de puntos.

En otros resultados, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró rescatar una unidad al finalizar décimo.

De manera secundaria, el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) no pudo completar la competencia y registró un abandono en el trazado belga, en una jornada dominada de principio a fin por el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.