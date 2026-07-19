Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum entrega el Balón de Oro a Rodri en la premiación de la Final del Mundial 2026 (EFE)

Tras el emocionante final que consagró a la selección de España como campeona de La Copa del Mundo 2026 ante Argentina, el terreno de juego del Estadio New York/New Jersey se transformó para dar paso a la ceremonia de clausura. En el podio de premiación estuvo presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien representó al país como una de las sedes coanfitrionas del torneo.

¿A quién le entregó el trofeo al mejor jugador del torneo?

Durante la entrega de reconocimientos individuales, la mandataria mexicana tuvo un papel protagonista al entregar el premio al Mejor Jugador del Mundial (Balón de Oro) al mediocampista español Rodri, reconociendo su labor fundamental en el esquema del conjunto campeón a lo largo del torneo.

President Claudia Sheinbaum hands Rodri the 2026 FIFA World Cup Golden Ball award. 🇪🇸🥇 pic.twitter.com/FSF681Ad2q — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 19, 2026

Los tres referentes españoles en el podio del Mundial 2026

Los tres futbolistas de la Selección de España que conquistaron los principales reconocimientos individuales entregados por la FIFA tras la Final del Mundial 2026:

Pau Cubarsí, Rodri Hernández y Unai Simón Los tres referentes españoles en el podio del Mundial 2026 (LAVANDEIRA JR/EFE)

Pau Cubarsí: Ganador del premio al Mejor Jugador Joven del Torneo . El defensor español de 19 años fue una pieza fundamental para que España se coronara campeona del mundo, destacando por su solidez defensiva y titularidad indiscutible durante toda la competencia.

Ganador del premio al . El defensor español de fue una pieza fundamental para que España se coronara campeona del mundo, destacando por su solidez defensiva y titularidad indiscutible durante toda la competencia. Rodri Hernández: Ganador del Balón de Oro . El mediocampista fue el pilar del esquema español, liderando las estadísticas de pases y control de juego a lo largo de todo el torneo.

Ganador del . El fue el pilar del esquema español, liderando las estadísticas de pases y control de juego a lo largo de todo el torneo. Unai Simón: Ganador del Guante de Oro. El portero español registró siete vallas invictas y encajó solo un gol en toda la competencia, siendo una pieza fundamental para que la Roja conquistara su segunda Copa del Mundo.

Presencia de los países anfitriones en la ceremonia de clausura

La presencia de Claudia Sheinbaum en el escenario principal formó parte del protocolo oficial de la FIFA, el cual reunió a los líderes de las tres naciones anfitrionas del torneo: el presidente del organismo, Gianni Infantino; el primer ministro canadiense, Mark Carney; y el mandatario estadounidense, Donald Trump.