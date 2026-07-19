Isaac del Toro regresa al podio del Tour y se mete al Top 3 de la clasificación general

EN LA PELEA. Pese al importante salto de Isaac del Toro en la general y a su regreso al podio de una etapa, la carrera está lejos de definirse. Todavía restan varias jornadas de montaña y etapas decisivas antes de la llegada a París. (Stefano Sirotti/MEXSPORT)

Isaac del Toro volvió a subir al podio en el Tour de Francia 2026 al finalizar en una destacada tercera posición durante la decimoquinta etapa, disputada entre Champagnole y Plateau de Solaison, en una jornada clave para la clasificación general que ganó el belga Remco Evenepoel por delante del líder de la carrera, Tadej Pogacar.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG confirmó su gran momento en la montaña y cruzó la meta en tercer lugar, resultado que le permitió escalar hasta el tercer puesto de la clasificación general, a 5:58 minutos de Pogacar y a sólo 58 segundos de Evenepoel, quien se convirtió en el nuevo segundo clasificado.

Del Toro se coloca entre los mejores del Tour

Además del podio de etapa, Del Toro tendrá otro motivo para celebrar al enfundarse el maillot blanco de mejor joven de la competencia, distintivo que arrebató al francés Paul Seixas, uno de sus principales rivales en esa clasificación.

La actuación del mexicano cobra todavía más relevancia porque se produjo en la primera gran jornada alpina, considerada una de las más exigentes de la presente edición de la ronda francesa.

En el desenlace de la etapa, Pogacar optó por colaborar con Del Toro en los kilómetros finales para consolidar las diferencias sobre sus perseguidores, en lugar de lanzar un ataque en busca de una quinta victoria parcial.

El Tour pierde a Vingegaard tras una fuerte caída

La noticia que marcó la jornada fue el abandono del danés Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia y principal adversario de Pogacar en la lucha por el título.

A falta de 20 kilómetros para la meta, Vingegaard sufrió una aparatosa caída en una curva, incidente en el que también se vio involucrado Isaac del Toro, aunque el mexicano logró continuar sin consecuencias mayores.

El corredor de Visma-Lease a Bike recibió un fuerte golpe en el hombro derecho al impactar contra la acera y tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Minutos después abandonó la competencia y fue trasladado en ambulancia.

La retirada de Vingegaard, quien ocupaba el segundo lugar de la clasificación general a 4:30 minutos de Pogacar, reconfiguró por completo la pelea por el podio.

Aún queda Tour por disputar

Pese al importante salto de Isaac del Toro en la general y a su regreso al podio de una etapa, la carrera está lejos de definirse. Todavía restan varias jornadas de montaña y etapas decisivas antes de la llegada a París, por lo que el mexicano deberá defender su posición ante rivales como Paul Seixas, Florian Lipowitz y Juan Ayuso, quienes continúan al acecho.

De manera secundaria, el otro mexicano presente en la competencia, Raúl Alcalá Jr. (siendo el segundo representante nacional en esta edición), abandonó previamente la carrera, por lo que Del Toro se mantiene como el único ciclista mexicano en competencia y la principal esperanza latinoamericana para subir al podio final del Tour de Francia 2026.