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Ocho años después del nombramiento de México, Estados Unidos y Canadá, llega el último día de este Mundial.

Definido todo menos lo más importante: el campeón, que será España o Argentina.

Del escepticismo al espectáculo

Olvídense de las críticas previas, el enojo contra la FIFA, los señalamientos de corrupción hacia Infantino, la molestia porque hayan sido 48 selecciones, el precio de los boletos, de los traslados, las polémicas arbitrales, las supuestas ayudas a Argentina, que no hayan dejado entrar a EU por las visas a varios participantes, o que algunos mediocres hayan celebrado que México no pudiera realizarlo.

Ha llegado el cierre de un extraordinario torneo que será muy recordado como uno de los mejores Mundiales de la historia, con todos los elementos necesarios del espectáculo que solamente Estados Unidos sabe generar.

Momentos que hacen historia

Quedémonos con los festejos en México que unieron a todo el país, las celebraciones alrededor del mundo, los grandes goles, los partidos inolvidables, la consagración de Messi y la búsqueda del trono por Mbappé.

Los grandes partidos como Cabo Verde vs. Argentina, México vs. Inglaterra, Egipto vs. Argentina, y varios más.

El pronóstico final

Este domingo, las dos mejores selecciones del torneo jugarán por el título.

Para mí no hay favorito, no se puede descartar a ninguno de los dos, pero si tengo que dar un ganador, me voy con España.