Mundial inolvidable

CAMPEONES. Los mejores del Mundo. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Ganó el mejor, el equipo que llegó al nivel más alto en el momento necesario y el entrenador que puso a sus jugadores en el mejor nivel posible. Indiscutiblemente, España es el mejor equipo del mundo. No hay ninguna duda: le ganó a los mejores y al que estaba a su nivel, Francia, le pasó por encima.

Solamente les metieron un gol y enfrentaron a selecciones fuertes como Uruguay, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina, y a todas las superaron. Espectacular lo de La Furia Roja.

ARGENTINA, LEJOS DE SU MEJOR VERSIÓN

Argentina decepcionó en la final y quedó lejos de ser el equipo con garra que fue a lo largo del torneo. Fundidos físicamente, sus jugadores aparecieron hasta el minuto 118, cuando generaron un par de oportunidades.

Decepción total en el partido más importante, aunque construyeron una gran historia en los encuentros previos.

EL AMBIENTE EN LAS GRADAS

En el estadio se vivió un ambiente totalmente argentino que se fue apagando poco a poco ante la aparición de las porras españolas que, realmente, comparadas con los cánticos argentinos, resultan bastante sosas.

Hubo un buen espectáculo de medio tiempo, pero fue un show mucho más atractivo para la televisión que para quienes estábamos presentes en el estadio.

EL NEGOCIO POR ENCIMA DEL DEPORTE

En la cancha, el Mundial será recordado por la gran hazaña de España y por la calidad de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rodri y muchas más, pero también será recordado como el Mundial en el que lo económico se impuso a lo deportivo.

Partidos divididos en cuatro tiempos, espectáculos durante el descanso, precios inalcanzables para la mayoría de los aficionados, caos en la distribución de boletos y cobros por prácticamente todo. Sin embargo, también fue un torneo exitoso para el espectáculo y extremadamente rentable para la FIFA.

INFANTINO, EL GRAN GANADOR

Gianni Infantino fue criticado durante todo el torneo. De hecho, al final del Mundial no hubo conferencia de prensa, como ocurría tradicionalmente en ediciones anteriores. Pero, a final de cuentas, se salió con la suya.

Ganó miles de millones de dólares para su organismo y pareció no importarle pasar por encima del verdadero aficionado.

LAS LECCIONES QUE DEJÓ EL MUNDIAL

Fue un mes y medio que dejó muchas lecciones para todos: España, como campeona; Argentina, convertida en el nuevo gran villano mundial; Infantino, como uno de los personajes más cuestionados, pero también multimillonario; y, en lo personal, una experiencia y un Mundial inolvidable.