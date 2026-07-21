Cruz Azul vs Puebla: horario, canal, cómo dónde ver en vivo la Liga MX

Cruz Azul vs Puebla La Maquina busca su segundo triunfo consecutivo del Apertura 2026 (Crónica Digital)

Cruz Azul y Puebla juegan hoy en el Estadio Banorte de la Ciudad e México con motivo de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo.

La Maquina vuelve a casa con la misión de confirmar el buen arranque que mostró en la presente temporada de la primera división del futbol mexicano.

Del otro lado estará el conjunto poblano, que también comenzó el torneo con el pie derecho tras imponerse como visitante a Juárez.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs Puebla: partido de la jornada 2 de la Liga MX

Los dirigidos por Joel Huiqui ocupan la cuarta posición de la clasificación con tres unidades y una mejor diferencia de goles que Puebla, que también suma tres puntos.

El conjunto de Gerardo Espinoza derrotó 1-0 a Juárez en un compromiso disputado con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo.

Las estadísticas favorecen claramente a los celestes. En 109 enfrentamientos entre ambas instituciones, La Máquina acumula 50 victorias y además abrió el marcador en cada uno de los cinco partidos más recientes frente al conjunto poblano, una racha que incluye cuatro triunfos y un empate.

Otro incentivo para los celestes pasa por la posibilidad de iniciar un torneo con dos victorias consecutivas por primera vez desde el Apertura 2024. Puebla, por su parte, busca lograr esa marca por primera ocasión desde el Apertura 2022.

La Maquina venció 1-0 a Puebla en el partido del torneo anterior, sumando cinco partidos sin perder ante La Franja.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Puebla hoy?

El partido de hoy inicia a las 19:00 horas, tiempo el centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs Puebla?

El juego no va por TV abierta. Los aficionados podrán seguir el inicio de la Jornada 2 del Apertura 2026 mediante la plataforma de streaming ViX Premium, que tendrá la transmisión en vivo del compromiso entre Cruz Azul y Puebla.

Alineaciones probables Cruz Azul vs Puebla

Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez; José Paradela y Christian Ebere.

Puebla: Ricardo Gutiérrez; Fernando Monárrez, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Alonso Ramírez; Ángel Leyva, Emiliano Gómez, Alejandro Organista, Ignacio Maestro; Alberto Herrera y Kevin Velasco.