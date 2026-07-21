¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Mexicana? Estos serían los primeros juegos de Rafa Márquez como DT

¿Cuándo debutará Rafael Márquez con México? | Colombia y Perú apuntan como primeros rivales. (Cuartoscuro)

La Selección Mexicana ya tiene definido el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez. Luego de que la Federación Mexicana de Futbol confirmara al histórico exdefensa como nuevo director técnico del Tricolor, comienzan a tomar forma los primeros compromisos que dirigirá al frente del equipo nacional.

Tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de 2026, la FMF oficializó el nombramiento de Márquez como entrenador de la Selección Nacional, dando continuidad al proyecto deportivo que inició en 2024 como auxiliar técnico de Javier Aguirre. Ahora será el encargado de liderar el proceso rumbo a 2030.

¿Cuándo debutará Rafa Márquez como entrenador de México?

El debut de Rafael Márquez podría darse durante la próxima Fecha FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, periodo en el que las selecciones nacionales disputarán cuatro encuentros entre amistosos y oficiales.

De acuerdo con información de mediotiempo, la Selección Mexicana ya tendría confirmados dos partidos frente a Colombia y Perú, ambos en Estados Unidos. El primero se disputaría en Baltimore, ciudad donde el Tricolor nunca ha jugado, mientras que el segundo sería en Nueva Jersey frente a la selección peruana.

La elección de sedes en territorio estadounidense también responde al compromiso que mantiene la FMF de disputar cinco partidos por contrato en ese país.

¿Quiénes serían los otros rivales de México?

Además de Colombia y Perú, la Federación Mexicana de Futbol mantiene negociaciones avanzadas para enfrentar a Estados Unidos y Chile durante la misma Fecha FIFA, con el objetivo de completar los cuatro encuentros programados.

Para el calendario de 2026, la Federación decidió unir las ventanas internacionales de septiembre y octubre en un solo periodo, buscando reducir las interrupciones en las principales ligas del mundo.