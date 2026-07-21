¿Cuántas etapas le quedan al Tour de Francia y en qué lugar de la tabla general va Isaac del Toro?

Tour de Francia Isaac del Toro entre los mejores en la tabla general. (YOAN VALAT/EFE)

El Tour de Francia se acerca a su conclusión y la tabla general continúa presentando cambios. El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene firme entre los mejores.

Resultados de la etapa 16 del Tour de Francia: ¿En qué posición se encuentra Isaac del Toro?

El martes 21 de julio se corrió la etapa 16, la cual presentó a los participantes con un reto contrarreloj individual que puso al límite a todos los participantes. El campeón del mundo en la especialidad, Remco Evenepoel, se llevó la victoria.

Isaac del Toro fue de los últimos en arrancar el recorrido de 26 kilómetros, pero logró un quinto lugar, manteniendo su lugar en el podio, al cual subió en la etapa 15 del campeonato. Su compañero de equipo, Tadej Pogacar, obtuvo el segundo lugar en la prueba de tiempo y se posiciona como virtual ganador de la carrera.

Los primeros diez corredores en la tabla general son los siguientes:

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso Mattias Skjelmose Lenny Martínez Tom Pidcock Jordan Jegat Yannis Voisard

El ciclista mexicano continúa perfilándose para ganar maillot blanco a mejor corredor joven, por encima de Paul Seixas y Juan Ayuso.

Otro momento clave de esta etapa se presentó cuando Florian Lipowitz sufrió una caída que resultó en una lesión de hombro y un aparente golpe a la cabeza. Todo apunta a que no podrá continuar en el evento. Esta es la segunda ocasión que un ciclista entre los mejores de la tabla queda fuera de la carrera a causa de una caída. La primera fue de Fernando Gaviria en la etapa 12.

¿Cuándo es la siguiente etapa del Tour de Francia y cómo verla?

Continúa la etapa 17 el miércoles 22 de julio en el tramo de media montaña Chambéry-Voiron que abarca 174.7 kilómetros. Los ciclistas partirán de 13:20 horas (5:20 horas del centro de México) y la llegada a meta se estima será a las 17:28.

Quedan cinco etapas antes de que los corredores lleguen a los Campos Elíseos en París durante la etapa 21, la cual dará conclusión a la carrera el próximo domingo 26 de julio.

El Tour de Francia se puede sintonizar por los canales de ESPN o a través de la plataforma de streaming Disney+.