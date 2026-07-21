¿Por qué la lesión de Santiago Giménez puede dejarlo en el Milan?

Santiago Giménez Santiago Giménez era la gran promesa en la delantera mexicana durante el Mundial 2026. (EFE)

Santiago Giménez era una de las grandes esperanzas en el Mundial 2026, sin embargo, el mexicano tuvo una de las peores actuaciones de su carrera, terminó con una lesión y eso podría asegurarle un lugar en el Milan para la temporada.

¿Santiago Giménez tiene contrato con el Milan?

De esta forma, Santiago Giménez tiene todavía contrato con el AC Milán, pero su continuidad está en duda, ya que tiene un bajón de juego, además de que su participación en el Mundial 2026 fue deficiente.

Ahora, el futuro de Santiago Giménez estaría fuera del Milan debido a su bajo rendimiento, por lo que es uno de los principales candidatos a abandonar San Siro este verano.

Pero el diario La Gazzetta dello Sport, el esguince de tobillo que sufrió durante el México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial lo podría dejar más tiempo en el equipo.

Cuando el Milan contrató a Giménez, el equipo pensó que sería un futbolista capaz de terminar las jugadas de peligro y ser uno de los anotadores más prolíficos de la Serie A.

Pero las lesiones, la falta de continuidad y una prolongada sequía goleadora han echado por la borda los deseos del equipo para tener en Giménez a un ariete que sea el diferenciador.

¿Por qué Milan no cambiaría a Santiago Giménez?

El Milan encontró en Gonçalo Ramos, delantero portugués, a un nuevo goleador, además que sí brilló en el Mundial 2026.

Según el análisis publicado por La Gazzetta dello Sport, Ramos será el delantero titular, mientras que Christian Pulisic será el segundo al ataque y por ende, Giménez comería banca en la temporada.

Es por esta razón que el Milan no tiene oportunidad de enviarlo a ningún lugar, ya que su valor bajó y su actuación deficiente en el Mundial 2026 lo dejó mal parado ante los ojos de otros equipos.

Finalmente, el Milan tendrá que esperar al menos seis meses, primero, para que Santiago Giménez pueda recuperarse de su lesión y segundo, para que eleve su nivel y se vaya a un mejor precio a otro equipo.