Fernanda Lira y Luis Carrera, listos para entrar en acción en Santo Domingo 2026

Luchar por la medalla centroamericana. Fernanda Lira, jugadora del Ladies European Tour, representará a México en el golf de los JCC Santo Domingo 2026. (FFoto esp)

La actividad del golf de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 inicia el próximo 25 de julio en Punta Cana y los representantes de México Fernanda Lira y Luis Carrera están listos pare enfrentar el desafío de la justa regional.

Ambos mexicanos están comprometidos a ganar medalla, pues desde que el golf fue incluido en el programa de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, los representantes nacionales han vuelto con presea.

Lira, jugadora del Ladies European Tour (LET), dijo a La Crónica de Hoy, días antes de su partida a Santo Domingo que su objetivo es mejorar la medalla de bronce que ganó en la justa regional de San Salvador 2023.

“Estoy muy emocionada de representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, espero hacerlo muy bien y poder mejorar esa medalla de bronce de la edición anterior de los juegos”.

“Estar en estos juegos siempre es una experiencia diferente a la de jugar en el tour profesional, ya que se convive con los deportistas de otras disciplinas en la Villa Deportiva, los alimentos, el ambiente, todo. Espero disfrutarlos y traer una medalla para México”, agregó durante los festejos del centenario de la Federación Mexicana de Golf.

Punta Cana espera a los golfistas. El profesional Luis Carrera de 25 años debutará en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Como amateur fue subcampeón LAAC. (Foto especial)

En la rama varonil, Luis Carrera, jugador del Sunshine Tour y reserva de LIV Golf, tendrá también el reto de volver con presea, pues en el sector donde más medallas han ganado los mexicanos.

Para Carrera de 25 años será la primera vez que compita en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El jugador del Club La Hacienda en el Estado de México fue subcampeón en el Torneo LAAC 2023 y se hizo profesional en 2025.

En su debut en el Sunshine Tour consiguió dos victorias consecutivas al comienzo de la temporada: primero, el FCB Zim Open, y una semana después, el Kit Kat Pro-Am.

La designación de Lira y Carrera se realizó conforme al proceso selectivo nacional avalado por el Comité Olímpico Mexicano, el cual establece criterios de elegibilidad y rendimiento deportivo sustentados en los rankings internacionales reconocidos por la International Golf Federation.

Antecedentes de México en el golf de JCC

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los mexicanos Roberto Díaz y José de Jesús Rodríguez conquistaron las medallas de oro y la plata respectivamente, mientras Alejandra Llaneza ganó presea de plata.

Cuatro años después Barranquilla 2018, el colombiano Mauricio Rozo se colgó la medalla de oro al superar al mexicano Raúl Pereda y al venezolano Jorge García, medallas de plata y bronce respectivamente.

En San Salvador 2023, Lira fue la única en ganar presea para México y fue de tercer lugar.