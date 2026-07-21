México lleva a sus cartas fuertes a Santo Domingo 2026

Ciclismo mexicano de élite. Yareli Acevedo se presentará en los JCC de Santo Domingo 2026 como campeona mundial en la prueba por puntos. (Foto especial)

México competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una delegación cercana a los 700 deportistas, entre los que destaca una decena de figuras de élite mundial que apuntalan las aspiraciones nacionales de conquistar, por tercera edición consecutiva, el liderato del medallero general. La justa regional se inaugurará el próximo 24 de julio y concluirá el 8 de agosto.

Entre los nombres más sobresalientes aparecen Yareli Acevedo (ciclismo), Osmar Olvera (clavados), Kenia Lechuga (remo), Andrea Maya Becerra (tiro con arco compuesto), Uziel Muñoz (atletismo), Gabriela Rodríguez (tiro deportivo), así como las marchistas Alegna González y Alejandra Ortega. A ellas y ellos se suman medallistas olímpicos como Juan Celaya y Alejandra Valencia, además de las prometedoras gemelas Mía y Lía Cueva, consideradas la nueva sensación de los clavados mexicanos.

Clavadista campeón. Osmar Olvera puso fin a la hegemonía china en trampolín de 3m en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025, donde se convirtió en campeón mundial. (Foto especial)

FIGURAS CONSOLIDADAS RUMBO A LA28

Durante dos semanas, los atletas mexicanos competirán en 40 disciplinas, con el objetivo de iniciar de manera exitosa el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028. Varios de ellos llegan a Santo Domingo en un momento destacado de sus carreras.

Es el caso de Yareli Acevedo, quien conquistó la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025, resultado que la consolidó entre las mejores exponentes internacionales de la especialidad.

También destaca Osmar Olvera, una de las máximas figuras del deporte mexicano. El clavadista se coronó campeón mundial en el trampolín de tres metros en Singapur 2025 y presume, además, una plata olímpica junto a Juan Celaya en trampolín sincronizado de tres metros y un bronce individual en París 2024.

ARQUEROS Y TIRADORES CON SELLO MUNDIAL

Mexicana de puntería mundial. La arquera Andrea Maya Becerra también llega como campeona mundial de arco compuesto en Gwangju 2025 y como la número uno del orbe. (Foto especial)

En tiro con arco, Andrea Maya Becerra llega respaldada por su condición de número uno del ranking mundial en arco compuesto, tras conquistar el oro en el Campeonato Mundial de Gwangju 2025 y consolidar su dominio en las Copas del Mundo de 2026.

A su lado estará Alejandra Valencia, quien junto con el equipo mexicano ha contribuido a los recientes éxitos olímpicos del país, con preseas de bronce obtenidas en Tokio 2020 y París 2024, además de una generación de arqueros que mantiene a México entre las potencias de la especialidad.

Por su parte, en tiro deportivo sobresale la abanderada Gabriela Rodríguez, quien llega impulsada por la medalla de plata mundial en la prueba de skeet individual en Grecia 2026, resultado que la coloca entre las principales candidatas al oro regional.

El remo mexicano también levanta la mano. Kenia Lechuga se presenta en Santo Domingo como medallista mundial de bronce en la prueba de scull ligero, logro en Shanghái 2025. (Foto especial)

REMO Y ATLETISMO, EXPERIENCIA Y RESULTADOS

El remo mexicano contará con una de sus máximas exponentes en Kenia Lechuga, especialista en scull individual. La regiomontana obtuvo la medalla de bronce mundial en Shanghái 2025 y se mantiene como protagonista constante en las Copas del Mundo de su disciplina.

Presencia en el atletismo. Uziel Muñoz se presenta en la justa regional como subcampeón mundial en lanzamiento de bala, logro en Tokio 2025. (Foto especial)

En atletismo, México presenta una sólida generación encabezada por los subcampeones mundiales de Tokio 2025, Uziel Muñoz, en lanzamiento de bala, y Alegna González, en los 20 kilómetros de marcha. A ellos se suman Alejandra Ortega, plata mundial en medio maratón de marcha en Brasilia 2026, y Erik Portillo, subcampeón mundial bajo techo en salto de altura durante Polonia 2026.

Inician el ciclo olímpico en Santo Domingo. Las gemelas Mía y Lía representan la nueva imagen de los clavados en México. (Foto especial)

LAS GEMELAS CUEVA, LA NUEVA SENSACIÓN

Dentro de las jóvenes promesas que acaparan reflectores sobresalen Mía y Lía Cueva Lobato, quienes se han convertido en una de las grandes revelaciones de los clavados mexicanos.

Las gemelas llegan a Santo Domingo después de conquistar una medalla de plata en el Serial de Copas del Mundo de Clavados, resultado que las proyecta como parte del relevo generacional de una disciplina históricamente exitosa para México y como una de las principales atracciones de la delegación nacional en la cita caribeña.