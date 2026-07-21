Toluca vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la jornada 2 de la Liga MX

Toluca vs Pumas Club Universidad Nacional busca sumar su primer triunfo del Apertura 2025 de la Liga MX (Crónica Digital)

Club Universidad Nacional se enfrenta hoy a Club Deportivo Toluca en el estadio Nemesio Diez, escenario en el que se disputará el partido correspondiente a la jornada 2 entre Pumas y Toluca este martes 21 de julio.

Previa y pronóstico Toluca vs. Pumas: partido de la jornada 2 de la Liga MX

Los dirigidos por Antonio Mohamed comenzaron el Apertura 2026 con una victoria al vencer 2-0 a Chivas en el Estadio Akron gracias a los goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. Ese resultado colocó a los Diablos entre los primeros puestos de la clasificación desde el arranque del torneo.

Pumas, en cambio, abrió el campeonato con una derrota de 3-0 frente a Pachuca en Ciudad Universitaria. El equipo dirigido por Esteban Solari busca corregir el rumbo cuanto antes para evitar que el mal inicio condicione sus aspiraciones durante las primeras semanas del certamen.

Las estadísticas reflejan un partido mucho más equilibrado de lo que sugieren los resultados del debut. Toluca acumula 15 encuentros consecutivos sin perder como local en fase regular, una racha que permanece vigente desde julio de 2025 y que convierte al Nemesio Diez en uno de los escenarios más difíciles del campeonato.

En contraste, Pumas enlaza once partidos sin derrota como visitante en esa misma instancia.

El historial reciente también apunta hacia un duelo muy cerrado. Cuatro de los últimos seis enfrentamientos finalizaron con empate 1-1, incluidos los dos más recientes disputados en la casa de los Diablos.

Sin embargo, la serie histórica mantiene una notable paridad con 52 triunfos de Pumas, 46 de Toluca y 37 empates en 135 enfrentamientos oficiales. El prónóstico es de un empate hoy

¿A qué hora juegan Toluca vs. Pumas hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Toluca vs Pumas?

La transmisión del encuentro estará disponible por Azteca 7 en televisión abierta, mientras que los aficionados que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante la plataforma FOX One.

Alineaciones probables Toluca vs Pumas

Toluca perfila a Luis García en la portería; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo integrarían la línea defensiva. En el mediocampo aparecerían Franco Romero, Marcel Ruiz, Helinho, Jesús Angulo y Alexis Vega, dejando a Paulinho como el referente en el ataque.

Pumas tendría como principal novedad la presencia de Keylor Navas bajo los tres postes. La defensa estaría conformada por Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo. En la mitad de la cancha iniciarían Santiago Trigos, Pedro Vite, Stanley García, Sebastián Córdova y Juninho, mientras que Robert Morales encabezaría la ofensiva.