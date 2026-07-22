El contundente dominio español

BÓLIDO. El monoplaza de Palou.

Los españoles aficionados al deporte pueden continuar de fiesta. Y es que tan sólo un día después de que la Selección Española de Futbol consiguiera su segundo título mundial al vencer al combinado argentino en New Jersey, otro representante ibérico dominaba a placer, también en Estados Unidos. Alex Palou es un cuatro veces campeón de IndyCar Series, y este lunes -en una carrera que se pospuso un día debido a la lluvia- fue brutalmente contundente al ganar en el Nashville Superspeedway y acercarse a su quinta corona. Palou es el piloto más dominante de los últimos años y a menos que suceda “un milagro” para sus rivales, se convertirá en campeón. Con seis fechas por disputarse Palou suma 498 unidades por 189 del segundo lugar, David Malukas. IndyCar Series otorga 50 puntos al vencedor, pero también premia con dos unidades a quien lidere la mayor cantidad de vueltas, un punto al ganador de la pole, y uno más si al menos lideras un giro, es decir, quedan 324 tantos en disputa. Para no meternos en matemáticas seremos simplistas, si Alex termina en el pódium en el Portland International Raceway el próximo 9 de agosto, ya amarraría su quinta corona, cuarta de manera consecutiva...

BANDERA VERDE… Alex no sólo es uno de los pilotos más ‘dominadores’ que recuerde, sino que es el personaje que todos quisieran en su equipo. Serio, educado, hombre de familia, emprendedor y respetuoso con todos en la escudería, siempre está enfocado en la siguiente carrera. He tenido la oportunidad de entrevistarle en varias ocasiones, principalmente en el difícil entorno de las 500 Millas de Indianápolis, y siempre luce concentrado en su trabajo. “No quiero decir que este año esté perdido, pero… qué difícil luce quitarle puntos al combo de Palou-Ganassi”, me dijo Pato O’Ward hace algunas semanas, en conferencia de prensa. Y tiene razón. De momento Palou luce invencible, sin puntos débiles y motivado para continuar con su historia de éxito en IndyCar Series. No tendría chiste pronosticar su corona, así que sólo queda disfrutar su desempeño en las carreras que restan...

ENTRADA A PITS… En Fórmula 1 el panorama también se inclina a un competidor: Mercedes-AMG. El equipo comendado por Toto Wolff suma 358 puntos, por los 285 de Ferrari, que es segundo. Es decir, 73 unidades de ventaja. Para darnos una idea más clara del dominio de las ‘flechas plateadas’ tenemos que irnos a la tabla de puntos por Gran Premio, donde se otorgan 25 unidades al ganador. Es decir, Mercedes podría no participar en las dos siguientes carreras y se mantendría como líder. En lo individual la cifra va más allá, pues si bien aún no se puede dar el campeonato a Kimi, su ventaja le da para centrarse en la competencia y dejar de arriesgar en momentos complicados...

SALIDA DE PITS… El joven italiano tiene 204 puntos por los 159 de Lewis Hamilton, quien es segundo. Antonelli podría terminar en segundo lugar, detrás de Lewis, en las siguientes seis carreras y se mantendría como líder del torneo. Con un Gran Premio por disputarse (Hungría, del 24 al 26 de julio) previo a un mes de descanso por el llamado “Parón del Verano”, Kimi buscará sumar 25 unidades más, para irse a la pausa con la seguridad de enfrentar la segunda mitad del campeonato como el piloto 1 de Mercedes, ya sin la presión de George Russell como competidor al título, y más como un apoyo en la búsqueda de la corona. Si Kimi no obtiene el triunfo, Toto Wolff mantendría abierta la competencia interna...

BANDERA A CUADROS… Donde no hay descanso es en NASCAR, serie donde sólo quedan cinco competencias para el corte que marcara a los 16 pilotos que pasan a Playoffs. Solamente los volantes que entren al Chase podrán pelear por la Copa, y aunque los demás se mantienen en pista y compitiendo por los triunfos de cada carrera, no son elegibles para ser campeón. En ese selecto grupo tenemos a un mexicano. Daniel Suárez se ubica en el puesto 11, por lo que este fin de semana buscará afianzarse en los 16 mejores en el legendario Indianapolis Motor Speedway. Apuesto por un sólido Top 10. Ya avisé...

Así las cosas, sobre ruedas...