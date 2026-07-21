Eurocopa 2028: ¿en qué fechas y países se jugará el torneo de la UEFA?

En 2024, la Eurocopa celebrada en Alemania reunió a 24 selecciones en un torneo lleno de euforia, sorpresas y fútbol de máxima intensidad. Ahora, de cara al siguiente ciclo internacional, la UEFA Eurocopa 2028 está cada vez más cerca. Las sedes oficiales ya han sido confirmadas para albergar el máximo torneo de futbol europeo.
¿Cuándo iniciará la Eurocopa 2028?
El silbatazo inicial de la Eurocopa 2028 está programado para el 9 de junio de 2028, mientras que la gran final se disputará el 9 de julio de 2028.
¿En qué países se jugará la Eurocopa 2028?
A diferencia de la edición de 2024 que tuvo un único país anfitrión (Alemania), la Eurocopa 2028 contará con una candidatura conjunta multinacional. El torneo se llevará a cabo a lo largo y ancho del Reino Unido e Irlanda, involucrando a cinco asociaciones anfitrionas:
- Inglaterra
- Escocia
- Gales
- Irlanda del Norte
- República de Irlanda
¿Cuáles son los estadios y sedes confirmadas?
La disputa por el trofeo europeo se repartirá en 10 estadios de primer nivel, distribuidos estratégicamente entre las cinco naciones anfitrionas:
Inglaterra
- Wembley Stadium (Londres)
- Tottenham Hotspur Stadium (Londres)
- Everton Stadium (Liverpool)
- Estadio Ciudad de Manchester / Etihad Stadium (Manchester)
- St. James’ Park (Newcastle)
- Villa Park (Birmingham)
Gales
- Principality Stadium / Millennium Stadium (Cardiff)
Escocia
- Hampden Park (Glasgow)
Irlanda del Norte
- Casement Park (Belfast)
República de Irlanda
- Dublin Arena (Dublín)
Con diez sedes legendarias listas para rugir, la única duda que queda en el aire es: ¿quién llegará en mejor forma para levantar el codiciado trofeo Henri Delaunay en la Eurocopa 2028?