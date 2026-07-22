Toluca vs Cruz Azul: ¿Cuándo y a qué hora se jugará el Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX?

Campeón de Campeones 2026 | Fecha, horario y sede del Campeón de Campeones 2026 (Crisanta Espinosa Aguilar)

Los Diablos Rojos llegan a este compromiso tras sufrir su primera derrota en el Apertura 2026. En la Jornada 2 cayeron 2-1 ante Pumas en el Estadio Nemesio Diez. Cruz Azul, por su parte, también adelantó su partido correspondiente a la segunda fecha para enfocarse en este encuentro y lo hizo con mejor fortuna, al vencer 2-1 al Puebla.

Ahora, los Choriceros y la Máquina disputarán el primer título oficial del futbol mexicano en un duelo que enfrentará a los dos campeones más recientes de la Liga MX.

¿Cuándo se juega Toluca vs Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026?

El partido por el Campeón de Campeones se jugará el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, estadio con capacidad para 27 mil aficionados y casa de LA Galaxy de la MLS. El encuentro comenzará a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá ver en vivo por Canal 5 en televisión abierta, además de TUDN y ViX Premium vía streaming.

La Liga MX decidió adelantar los partidos Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Puebla, correspondientes a la Jornada 2 del Apertura 2026, para que ambos equipos tuvieran más tiempo de preparación antes de disputar el Campeón de Campeones 2026.

Historial del Campeón de Campeones: Toluca y Cruz Azul buscan otro título

Toluca llega como el vigente campeón del torneo tras conquistar la edición 2025 y buscará levantar su sexto Campeón de Campeones, luego de ganar cinco de las ocho finales que ha disputado. Cruz Azul intentará conquistar su cuarto título en esta competencia. La Máquina ganó por última vez el trofeo en la temporada 2020-21, cuando derrotó a León.