Liga MX: partidos, fechas y horarios de la jornada 2 | Apertura 2026

Liga MX | Jornada 2, Apertura 2026 Revisa todos los partidos, fechas y horarios de la segunda jornada del campeonato con Toluca y Pumas disputando el partido estelar. Foto: X (@LigaBBVAMX)

Para no extrañar la Copa del Mundo, el futbol mexicano de Liga MX continúa con la segunda jornada del campeonato, que iniciará en medio de la semana por compromisos internacionales de ‘Campeones Cup’. En el partido estelar, tendremos a Toluca, el bicampeón de 2025 enfrentando a los vigentes subcampeones del futbol mexicano, los Pumas. Además, Atlante debutará en ‘casa’ ante América, dos grandes rivales de antaño se encuentran una vez más en primera división para un duelo nostálgico en busca de los tres puntos.

Partidos, fechas y horarios de la jornada 2 | Liga MX, Apertura 2026

Liga MX | Jornada 2, Apertura 2026 Así se disputará la segunda fecha del campeonato en el futbol mexicano a partir de este martes 21 de julio. Foto: X (@LigaBBVAMX)

Cruz Azul vs Puebla | martes 21 de julio (19:00 horas)

Los actuales campeones del futbol mexicano tuvieron una presentación estelar luego de ganar en los últimos minutos de la primera jornada y sumar su primera victoria. Ahora, estarán jugando en la cancha del Estadio Corregidora, pero pronto regresarán a la CDMX y al Estadio Banorte como su inmueble de local para este torneo. En frente, ‘La Franja’ también viene de conseguir sus primeros tres puntos y podrían dar la sorpresa de la jornada sacando un resultado favorable en este encuentro.

Toluca vs Pumas | martes 21 de julio (19:00 horas)

En el partido estelar de esta segunda fecha, tendremos a los ‘Diablos’ y a los Pumas en un juego que promete llevarse las miradas de propios y extraños. El cuadro escarlata dio un golpe de autoridad en la primera fecha al vencer a Chivas. Los dirigidos por Antonio Mohamed quieren dejar claro desde el inicio que vienen a ser protagonistas y contendientes al campeonato. Por su parte, Universidad Nacional arrancó con el pie izquierdo la era de Esteban Solari. Los universitarios necesitan superar la depresión post subcampeonato y volver a demostrar el nivel que los llevó a la final el torneo pasado.

Atlante vs América | viernes 24 de julio (21:00 horas)

Después de varías décadas, los Potros de Hierro están de regreso en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte. El cuadro blaugrana tuvo un tropiezo en su retorno a la primera división, pero ahora estarán en frente de su gente para buscar la victoria. Su rival será el América, quien ha sido criticado por estar poco activo en el mercado de fichajes, filosofía contraria a su historia y a las expectativas de su afición. Los azulcremas quieren demostrar que el inmueble es su casa y de nadie más para ir gestando un buen inicio de torneo.

Tijuana vs León | viernes 24 de julio (21:00 horas)

De forma simultanea, los Xolos estarán de nueva cuenta en la frontera para cerrar la actividad del ‘viernes botanero’. Gilberto Mora está listo para volver a las acciones de la Liga MX luego de su destacada participación en el Mundial y ser una estrella del futbol mexicano que pronto parta para Europa. Por su parte, ‘La Fiera’ empieza a acumular torneos fuera del protagonismo, situación que empieza a repercutir en su afición y en la directiva del cuadro escarlata.

Chivas vs FC Juárez | sábado 25 de julio (17:07 horas)

Guadalajara tendrá una segunda oportunidad en casa luego de sufrir una derrota ante Toluca en la primera fecha. El cuadro rojiblanco está llamado a ser uno de los principales candidatos al título luego de su actuación del torneo pasado y con sus seleccionados nacionales disponibles a las órdenes de Gabriel Milito. Los tapatíos cuentan con uno de los planteles más interesantes del torneo y no quieren dejar pasar más oportunidades como locales. Por su parte, los ‘Bravos’ vienen de perder en su presentación en casa, por lo que ahora necesitan una sorpresa que les de los primeros tres puntos del semestre.

Santos Laguna vs Atlas | sábado 25 de julio (21:00 horas)

El cuadro lagunero mantiene la tendencia del torneo pasado y arrancó con una derrota. Los ‘Guerreros’ han sufrido defensivamente los últimos dos años, siendo de los equipos más goleados, lo que los ha mantenido en la parte baja de la clasificación. Ahora, estarán en casa para tratar de revertir la tendencia. Sus rivales serán los rojinegros del Atlas, quienes tuvieron un buen debut a pesar de haber jugado con un entrenador interino en su primer juego

Tigres vs Atlético de San Luis | sábado 25 de julio (21:00 horas)

Duelo de equipos que iniciaron con derrota. Los Tigres dejaron una mala cara en su presentación en la Frontera y necesitan que ‘El Volcán’ vuelva a ser su fortaleza si quieren aspirar al título. La afición comienza a cuestionar a Guido Pizarro, quien ha sido señalado por el funcionamiento irregular del equipo. Por su parte, los potosinos dejaron escapar una ventaja de dos goles en casa y ahora tendrán que responder como visitantes si no quieren comenzar con dos derrotas seguidas.

Necaxa vs Monterrey | domingo 26 de julio (17:00 horas)

Los ‘Rayos’ fueron protagonistas de un emocionante inicio del torneo en su victoria ante Atlante en un duelo clásico de alta intensidad. Ahora, tendrán una prueba de mayor dificultad, pero con la ventaja de mantener la localía. Su rival en turno serán los ‘Rayados’ de Matías Almeyda. La directiva de ‘La Pandilla’ ha puesto mucha fe e inversión en el proyecto del entrenador argentino, quien busca devolver un campeonato a las vitrinas del cuadro regiomontano.

Pachuca vs Querétaro | domingo 26 de julio (19:00 horas)

Finalmente, para cerrar las emociones de esa segunda fecha, tendremos a Pachuca en contra de Querétaro. Los ‘Tuzos’ tomaron la cima de la tabla general tras iniciar el torneo con una goleada. Ahora, quieren demostrar que no fue ninguna casualidad y que están listos para volver a ser uno de los mejores equipos del campeonato, tal como hicieron en el Clausura 2026. Gallos ha sido uno de los visitantes menos eficientes de torneos pasados, por lo que necesitan empezar a cambiar esta tendencia si quieren aspirar a cosas mejores.