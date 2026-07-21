Remco Evenepoel gana su segunda etapa del Tour, mientras Del Toro entró quinto

Tour de Francia - Etapa 16. Remco Evenepoel, doble medallista olímpico y triple campeón mundial en la prueba contrarreloj, no dio opción a ninguno de sus rivales y sumó su segunda victoria en este Tour. (YOAN VALAT/EFE)

En la prueba contrarreloj de la etapa 16 del Tour de Francia, el belga Remco Evenepoel fue el gran protagonista, cruzó la meta con un tiempo estratosférico de 32’19”, mientras Tadej Pogacar terminó segundo y mantuvo el liderato de la carrera a 28” del vencedor de la etapa.

El mexicano Isaac del Toro culminó quinto en la etapa y se mantuvo tercero en la clasificación general, pero ahora un poco más lejos, a 6’51” de Pogacar.

En la lucha por el maillot blanco de la clasificación de los jóvenes, el mexicano perdió 5″ respecto al francés Paul Seixas, pero sigue como líder.

Del Toro dormirá tranquilo hoy

Ante eso, el mexicano dijo: “Intentamos mantener una actitud positiva y tenemos que ser siempre nosotros quienes marquemos diferencias respecto a los demás. Aun así, haciendo balance general, puedo estar satisfecho con la situación actual”.

Sobre su desempeño en la etapa del martes, Del Toro añadió, “creo que puedo estar satisfecho con mi contrarreloj. Después de lo que ha sido la semana y del susto de hace dos días, el resultado ha sido bastante bueno para mí. Puedo estar contento y dormir tranquilo esta noche”, comentó.

Tour de Francia -Etapa 16. Isaac del Toro se mantiene estratégico en la semana definitiva del Tour de Francia. (EFE)

Tadej Pagacar, decepcionado, quería más

El líder Pogacar reconoció que estar “un poco decepcionado” por no haber podido ganarle la contrarreloj a Evenepoel, pero afirmó que “perder contra el mejor contrarrelojista del mundo no está tan mal”.

“Tenía ganas de disputar ésta crono, lo he dado todo en la subida, era el lugar donde podía sacar tiempo a Remco, sin esa renta era difícil distanciarle en el llano. Como no lo he hecho, he preferido no correr riesgos en el descenso”, analizó el ciclista del UAE.

Tour de Francia, pensamiento de un líder. Tadej Pocagar se lamenta no haber podido ganarle la etapa 16 a Remco Evenepoel y se consuela al decir que es el mejor contrarrelojista del mundo. (EFE)

Evenepoel no dio opción a nadie

Remco Evenepoel, que sumó su segunda victoria de etapa, ocupa la segunda posición general, a

4’32” por delante de Del Toro. El belga salió disparado de la rampa de salida dispuesto a batir de nuevo a Pogacar, después de su hazaña en Plateau de Solaison. Así, el triple campeón del mundo contrarreloj arrasó de principio a fin.

Este martes fue un día muy especial para el doble campeón olímpico Evepoel. “Ha sido espectacular, he ganado delante de toda mi familia, en medio de un gran ambiente. Hacía tiempo que un belga no ganaba en el día de nuestra fiesta nacional. Eso sí, ha sido también un triunfo agridulce por la caída de Lipowuitz”, señaló Evenepoel.

Juan Ayuso, el perjudicado

El gran perjudicado de la jornada fue Juan Ayuso, quien perdió terreno y ahora ocupa la quinta posición, alejándose de la pelea por el podio en lo que es la última y decisiva semana del Tour de Francia.

La etapa dejó una noticia preocupante para el equipo Red Bull - BORA – hansgrohe, Florian Lipowitz sufrió una fuerte caída y abandonó la carrera.

El ciclista alemán podría haber sufrido una lesión en la clavícula, situación que representa un duro golpe para uno de los corredores que venía siendo protagonista en la lucha por los primeros puestos.

La etapa 17 del Tour se disputará este miércoles entre Chambéry y Voiron, con un recorrido de 174,7 kilómetros y cerca de 2.200 metros de desnivel positivo. El pelotón deberá superar cuatro puertos categorizados, pero la mayoría de las dificultades montañosas estarán concentradas en la primera mitad de la jornada, por lo que todo apunta a que los velocistas tendrán una nueva oportunidad de luchar por la victoria en lo que podría ser la última llegada al sprint de esta edición.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 56:14′18″

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +4′32″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +6′51″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +7′11″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +09′22″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +10′14″

7. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +12′50″

8. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +12′58″

9. Jordan Jegat (TotalEnergies) +22′50″

10. Yannis Voisard (Tudor) +24′18″